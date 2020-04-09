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    09.04.2020 - 09:18 | | AA

    Fed'den "salgÄ±nÄ±n etkisi geçene kadar sÄ±fÄ±r faiz" sinyali

    ABD Merkez BankasÄ± (Fed), Covid-19 salgÄ±nÄ±nÄ±n ekonomideki etkisi geÃ§ene kadar faiz oranlarÄ±nÄ±n "sÄ±fÄ±r" dÃ¼zeyinde tutulacaÄŸÄ± sinyalini verdi.Â

    Fed'den "salgÄ±nÄ±n etkisi geçene kadar sÄ±fÄ±r faiz" sinyali

    Federal AÃ§Ä±k Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantÄ± tutanaklarÄ±na gÃ¶re, Ekonomide Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki aylarda sert dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ bekledikleyen Fed politika yapÄ±cÄ±larÄ±, Covid-19 salgÄ±nÄ± ivme kaybetmeye baÅŸlayÄ±nca yavaÅŸ toparlanma Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.

    Tutanaklarda, "Para politikasÄ±yla ilgili olarak katÄ±lÄ±mcÄ±lar, ekonominin son olaylarÄ± atlattÄ±ÄŸÄ±ndan ve komitenin istihdam ile fiyat istikrarÄ± hedeflerini baÅŸarma doÄŸrultusunda rayÄ±na oturduÄŸuna emin olana kadar, faiz oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 0.0-0.25 aralÄ±ÄŸÄ±nda kalmasÄ±nÄ±n uygun olacaÄŸÄ± kanÄ±sÄ±na vardÄ±lar" denildi.

    FOMC'nin 2 ve 15 Mart'ta dÃ¼zenlenen toplantÄ±larÄ±na iliÅŸkin tutanaklar aÃ§Ä±klandÄ±. Fed bu toplantÄ±larda, faiz oranlarÄ±nÄ± sÄ±fÄ±ra yakÄ±n tutarken, tahvil alÄ±mlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ ve finansal piyasalarÄ± istikrara kavuÅŸturmak iÃ§in bir dizi program hazÄ±rladÄ±.Â Buna ek olarak, ABD Kongresi de hane halklarÄ±na nakit ve iÅŸletmelere hibe ve kredi saÄŸlamak iÃ§in 2.3 trilyon dolarlÄ±k kurtarma paketini onayladÄ±.

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