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    HaberlerEkonomi Haberleri Fed'den ticari menkul kıymet piyasası yoluyla borçlanma imkanı
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    17.03.2020 - 19:16 | | AA

    Fed'den ticari menkul kıymet piyasası yoluyla borçlanma imkanı

    ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkisi altında zor durumda kalan ABD'li şirketlerin ticari menkul kıymet piyasası yoluyla borçlanma imkanını tekrar başlatacağını duyurdu.

    Fed'den ticari menkul kıymet piyasası yoluyla borçlanma imkanı

     

    Fed'den yapılan açıklamada, 2008-2009 küresel finansal kriz sırasında kısa vadeli fonlama piyasalarındaki likiditeyi artırmak için oluşturulan Ticari Kağıt Fonlama Tesisi'nin (CPFF) tekrar devreye alınacağı belirtildi.

    Bu sayede hanehalkı ve işletmelere kredi akışının destekleneceğine işaret edilen açıklamada, menkul kıymet piyasasının kredi sağlayarak çeşitli ekonomik faaliyetleri doğrudan finanse ettiği kaydedildi.

    Açıklamada, piyasanın zorlu zamanlarda iyi bir şekilde işlemesini sağlayarak, Fed'in aileler ve işletmelere kredi sağladığı kaydedildi.

    Söz konusu imkanının ABD Hazine Bakanlığının onayıyla uygulamaya konulacağının belirtildiği açıklamada, bakanlığın Fed'e 10 milyar dolarlık kredi koruması sağlayacağı aktarıldı.

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