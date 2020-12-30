30.12.2020 - 10:48 | | AA
Fesih kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği'nin süresi uzatıldı
Fesih kısıtı ve Nakdi Ücret Desteğinin süresi 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay uzatıldı.
4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10'uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, fesih kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği'nin süresi 17 Ocak 2021'den itibaren iki ay uzatıldı.
Eski meclis üyesi kadının parmakları kırıldıBakırköy Belediyesi eski Meclis Üyesi İlknur Meral, Bakırköy’de evinin bulunduğu parselin satıldığı toplantıya alınmadı. Kapıda darp edildiğini iddia eden Meral’in serçe ve yüzük parmağı kırıldı. Meral’in çığlık çığlığa yerde kaldığı anların görüntüsü sosyal medya hesaplarında paylaşılınca çok sayıda tepki geldi.