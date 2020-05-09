09.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Figopara 1 milyon dolar tutarında yatırım aldı
Tedarik finansmanına aracılık eden fintech girişimi Figopara, aralarında Dünya Bankası ve Revo Capital’in de yer aldığı yatırımcılarından 1 milyon dolar yatırım aldı.
Bugüne kadar KOBİ’lere 650 milyon TL’lik işlem hacmine aracılık eden Figopara, yatırımcılarından gelen kaynağı yine KOBİ’lere sağlanacak finansmana aracılık etmek üzere yeni teknolojiler geliştirmek için kullanacak. Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Gültekin Bahar, “Halihazırda tedarikçi üye sayımız 1.000’i geçti. Tedarik zinciri çok büyük olan 5 firma ve 6 banka ile çalışıyoruz. KOBİ‘lerin ticaretlerini devam ettirme noktasında yardımcı olabilecek dijital çözümü Figopara ile sunuyoruz” diye konuştu.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.