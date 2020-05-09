Figopara 1 milyon dolar tutarında yatırım aldı

Bugüne kadar KOBİ’lere 650 milyon TL’lik işlem hacmine aracılık eden Figopara, yatırımcılarından gelen kaynağı yine KOBİ’lere sağlanacak finansmana aracılık etmek üzere yeni teknolojiler geliştirmek için kullanacak. Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Gültekin Bahar, “Halihazırda tedarikçi üye sayımız 1.000’i geçti. Tedarik zinciri çok büyük olan 5 firma ve 6 banka ile çalışıyoruz. KOBİ‘lerin ticaretlerini devam ettirme noktasında yardımcı olabilecek dijital çözümü Figopara ile sunuyoruz” diye konuştu.