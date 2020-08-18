BİST1.0860.22EURO8.760.63USD7.370.28ALTIN470.932.35
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Filistin'den İsrail-BAE normalleşmesine karşı hamle!
    ABONE OL
    18.08.2020 - 00:01 | | AA

    Filistin'den İsrail-BAE normalleşmesine karşı hamle!

    Filistin hükümeti, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasına tepki için BAE'nin ev sahipliği yapacağı Expo 2021 Dubai'ye katılmayacağını duyurdu.

    Filistin'den İsrail-BAE normalleşmesine karşı hamle!

     

    Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "İsrail-BAE normalleşme anlaşmasına tepki amacıyla Expo 2021 Dubai'ye katılımı iptal etme kararı aldık." ifadesi kullanıldı.

    Dubai'de bu yıl ekim ayında başlaması planlanan fuar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 Ekim 2021'e ertelenmişti.

    BAE yönetimi, Expo Dubai'ye İsrailli firmaları da davet etmişti.

    BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

    ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

    ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada da İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

    BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

    Yangına neden olan işaret fişeğinin görüntüsü ortaya çıktıEmirgan Korusu’ndaki ağaçlık alanda yangın çıkmasına neden olan işaret fişeğinin atılma anı ortaya çıktı.Sarıyer Emirgan Mahallesi Emirgan Korusu’ndaki İspark Yat Limanı’na 100 metre mesafede bulunan ağaçlık alanda dün saat 21.30 sıralarında yangın çıkmıştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    17 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı - Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama sayfası

    17 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı - Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama sayfası

    İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

    İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

    Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

    Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

    Şanlıurfa'da corona virüs önlemlerinde 'HES' kararı

    Şanlıurfa'da corona virüs önlemlerinde 'HES' kararı

    Sıradaki Haber