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    HaberlerEkonomi Haberleri Filoya 33 yeni otobüs istihdama büyük katkı
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    06.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Filoya 33 yeni otobüs istihdama büyük katkı

    Türkiye şehirlerarası yolcu taşımacılığı markalarından Varan Turizm, filosunu; Türkiye’nin şehirlerarası otobüs sektörünün en uzun soluklu firmalarından Mercedes-Benz’ten satın aldığı 33 adet otobüs ile güçlendiriyor.

    Filoya 33 yeni otobüs istihdama büyük katkı

    33 adet Mercedes-Benz marka otobüsün 27 adedi Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1, 2 adedi Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD ve 4 adedi ise Mercedes-Benz Travego 15 SHD’den oluşuyor. Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, “Türkiye’de üretilen her 2 otobüsten biri Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndan çıkarken, Türkiye’den ihraç edilen her 10 otobüsten 6’sı ise yine Mercedes-Benz Türk’e ait” dedi. Batumlu, 33 adetlik teslimatın; 2020 yılının şu ana kadar gerçekleşen en yüksek adetli alımı olduğunu ifade etti.

    Kapsamlı önlemler

    Varan CEO’su Kemal Erdoğan ise, “Şirketimizin misyonu; Türk halkına yakışır kalitenin ve güvenin öncüsü olmak ve bu şekilde ülke istihdamına ve verimliliğe imkân sağlamaktır… Varan Turizm olarak bu dönemde taşın altına elimizi koyduk ve koymaya devam edeceğiz. Hijyen konusuna özel bir önem atfederek çok kapsamlı önlemler aldık” diye konuştu.

    Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
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