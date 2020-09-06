Filoya 33 yeni otobüs istihdama büyük katkı

33 adet Mercedes-Benz marka otobüsün 27 adedi Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1, 2 adedi Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD ve 4 adedi ise Mercedes-Benz Travego 15 SHD’den oluşuyor. Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, “Türkiye’de üretilen her 2 otobüsten biri Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndan çıkarken, Türkiye’den ihraç edilen her 10 otobüsten 6’sı ise yine Mercedes-Benz Türk’e ait” dedi. Batumlu, 33 adetlik teslimatın; 2020 yılının şu ana kadar gerçekleşen en yüksek adetli alımı olduğunu ifade etti.



Kapsamlı önlemler



Varan CEO’su Kemal Erdoğan ise, “Şirketimizin misyonu; Türk halkına yakışır kalitenin ve güvenin öncüsü olmak ve bu şekilde ülke istihdamına ve verimliliğe imkân sağlamaktır… Varan Turizm olarak bu dönemde taşın altına elimizi koyduk ve koymaya devam edeceğiz. Hijyen konusuna özel bir önem atfederek çok kapsamlı önlemler aldık” diye konuştu.