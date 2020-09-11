Finansal dolandırıcılığa rehberli uyarı

Özellikle son aylarda borsaya yeni girişlerde ve küçük yatırımcıya yönelik uyarılar da rehberin konuları arasında yer aldı. Buna göre finansal piyasalardaki dolandırıcılığa da değinilen rehberde, şu uyarılara yer verildi: "Finansal piyasalar kulaktan dolma bilgilerle, sosyal medyada paylaşılan videolarda yer alan yatırım tavsiyeleriyle kazanç sağlanacak yerler değildir. Sosyal medya ve mesajlaşma programlarındaki tavsiyelerden, dolandırıcılardan mutlaka uzak durun. Mutlaka çalıştığınız aracı kurumdaki yatırım uzmanlarına danışın ve yine onlar tarafından kaleme alınmış raporları okuyun. Üstelik manipülasyonun bir suç olduğunu unutmayın. Sermaye Piyasası Kanunu’na göre piyasa dolandırıcılığı 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve elde edilen menfaatten (kazançtan) az olmayacak tutarda para cezasıyla cezalandırılır." Rehberde hisse senedi alarak bir şirkete ortak olunduğunda hisse sahibinin elde ettiği haklar da sıralandı.



Rehberde, bankacılıkta olduğu gibi sermaye piyasalarında da küçük yatırımcının, risklere karşı belirli oranda korunduğu belirtildi.