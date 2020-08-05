Finansal kesim dışının döviz açığı 165 milyar dolar

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları varlıklar 665 milyon dolar artarken, yükümlülükleri 1.4 milyar dolar azaldı.

TCMB verilerine göre, aynı dönemde finansal kesim dışındaki firmaların ihracat alacakları 2 milyar 679 milyon dolar azalırken, yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 3 milyar 97 milyon dolar ve 127 milyon dolar olmak üzere, sonuç olarak varlıklar 665 milyon dolar arttı.

Aynı dönemde finansal kesim dışındaki firmaların yurt içinden sağlanan nakdi krediler 1 milyar 511 milyon dolar artarken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 274 milyon dolar ve 2 milyar 646 milyon dolar azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1 milyar 409 milyon dolar azaldı.

Bu dönemde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 562 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 2 milyar 73 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2 milyar 533 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 387 milyon dolar azaldı.

Bu dönemde kısa vadeli varlıklar 104 milyar 537 milyon dolarken, kısa vadeli yükümlülükler 90 milyar 710 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası da 3 milyar 633 milyon dolar artışla 13 milyar 827 milyon dolara yükseldi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 düzeyindeydi.