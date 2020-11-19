‘Finansal ortaklığı çok önemsiyoruz’

Kurumsallaşma desteği

Ziraat Katılım’ın finansal ortaklıklara dair girişimlerini değerlendiren Özdemir, şunları söyledi: “Bankamız, yeni ürün geliştirme konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda, ‘murabaha’ haricinde de finansal ortaklık, istisna ve benzeri ürünleri müşterilerimizin hizmetine sunduk. Bankamız, finansal ortaklık kurduğu müşterilerine finansman desteğinin yanı sıra kurumsallaşma konusunda da rehberlik etmektedir. Hedeflere ulaşıldıktan sonra bankamız hisselerini söz konusu ortaklığı sürdürülebilir bir şekilde yönetebilecek ortaklara veya sermaye piyasasından gelebilecek yeni yatırımcılara arz ederek projelerden çıkabilecektir.”