19.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
‘Finansal ortaklığı çok önemsiyoruz’
Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, faizsiz finans sistemi prensiplerine bağlı kalarak üretimi ve yatırımı teşvik etmek gayesiyle çalıştıklarını belirterek, “Ülkemizin ve toplumun ihtiyaçlarını belirleyerek sektöre derinlik kazandıracak, katılım finans sisteminin 2025 hedeflerine katkı sağlayacak çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” dedi.
Kurumsallaşma desteği
Ziraat Katılım’ın finansal ortaklıklara dair girişimlerini değerlendiren Özdemir, şunları söyledi: “Bankamız, yeni ürün geliştirme konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda, ‘murabaha’ haricinde de finansal ortaklık, istisna ve benzeri ürünleri müşterilerimizin hizmetine sunduk. Bankamız, finansal ortaklık kurduğu müşterilerine finansman desteğinin yanı sıra kurumsallaşma konusunda da rehberlik etmektedir. Hedeflere ulaşıldıktan sonra bankamız hisselerini söz konusu ortaklığı sürdürülebilir bir şekilde yönetebilecek ortaklara veya sermaye piyasasından gelebilecek yeni yatırımcılara arz ederek projelerden çıkabilecektir.”