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    06.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Finartz küresel sertifika aldı

    Türk fintech şirketi Finartz dünyada 71 firmanın sahip olduğu küresel ‘güvenli ödeme’ sertifikasına sahip olduğunu duyurdu.

    Finartz küresel sertifika aldı

    Konuyla ilgili yapılan açıklamada Finartz’ın dünyanın her yerine yazılım ihraç edip e-ticarette ödeme hizmetinin güvenli olmasını sağlayabileceği belirtildi.

    Açıklamada, “Finartz, e-ticarette ödeme işlemlerinin güvenliği konusunda geliştirdiği 3D Secure 2.0 yazılımıyla dünyada güvenli ödeme işlemlerinin geçerliliği konusunda tek otorite kuruluş olan EMVCo’dan sertifika alan ilk Türk şirket oldu” denildi. Türkiye’de birçok e-ticaret sitesi ve dijital cüzdana altyapı ve platform desteği sağladıklarını söyleyen Finartz’ın kurucusu ve Genel Müdürü Cihan Demir, yüzde 100 Türk sermayesiyle kurulan bir şirketin EMVCo sertifikasyonunun Türkiye’nin finansal teknolojiler ihraç eden bir konuma gelmesinin güçlü bir destekçisi olacağını söyledi. 

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