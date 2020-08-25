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    HaberlerEkonomi Haberleri Fındık alımı hızlı başladı
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    25.08.2020 - 07:00 | | DUYGU ERDOĞAN

    Fındık alımı hızlı başladı

    FİSKOBİRLİK, 15 Ağustos’ta fındık alımına başlarken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) de dün itibarıyla işlemleri başlattı. Fındık üreticisinin kooperatife olan ilgisinin artarak devam ettiğini belirten FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, geçen sezon 20 bin tonun üzerinde fındık alımı yaptıklarını, bu sezonda ise daha fazla fındık almak istediklerini söyledi.

    Fındık alımı hızlı başladı
    DUYGU ERDOĞAN

     

    Bayraktar, “Fiyat her gün değişebiliyor ama şu anda bakacak olursak piyasada levant kalite fındık 21 liradan, Giresun kalite fındık 22 liradan satılıyor. FİSKOBİRLİK olarak piyasada ne fiyat oluşursa bunun 50 kuruş fazlasını veriyoruz. Doğu Karadeniz’de hareket fazla, Batı Karadeniz’de ise yeni yeni başlıyor. Türkiye genelinde 300 bin ton depo kapasitemiz var. Bize fındık getirmek isteyen üreticilerin tüm fındığına talibiz. Ayrıca ürününü hemen satmak istemeyen ve emanete vermek durumunda kalan üreticiye de sesleniyoruz; ‘ürününüzü bize getirin, fiyatı düşürmeyin’ diyoruz” değerlendirmesini yaptı.

    Üretici fındığını toplamak için bahçesine girmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 2020 yılı fındık alım fiyatlarını açıklamış; kabuklu fındık alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç esasına göre; Giresun kalite kabuklu fındık için kilosu 22.5 lira, levant kalite fındık için 22 lira olarak belirlenmişti. Yeni sezonda fındık rekolte tahmini ise 665 bin ton seviyesinde yapılmıştı.

    Ödemeler 10 günde

    Toprak Mahsulleri Ofisi’nin internet sayfasında yer alan bilgiye göre, kabuklu fındık alımları dün itibarıyla başlatıldı.

    Kabuklu fındıklar yüzde 50 sağlam iç esasına göre; Giresun kalite kilo 22.5 lira, levant kalite 22 lira, sivri kalite 21 liradan alınıyor. TMO tarafından ürün bedeli ödemelerinin ise 10 gün içerisinde banka hesaplarına yatırılacağı ifade edildi. Ayrıca alımlar için Kovid-19’a karşı tüm tedbirlerin alındığına dikkat çekildi.

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