Fındık ihracatına Trabzon damgası

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den yılın ocak-mayıs döneminde 110 ülkeye 126 bin 338 ton fındık ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 874 milyon 566 bin 569 dolar gelir elde edildi. Bu dönemde Trabzon merkezli firmalar, 49 bin 120 ton fındık ihracatı karşılığı 345 milyon 895 bin 346 dolar döviz girdisi sağladı. Ülkenin toplam fındık ihracatının yaklaşık yüzde 40'ı Trabzon merkezli firmalarca yapıldı.

Trabzon'dan geçen yılın aynı döneminde de 52 ülkeye 53 bin 593 ton fındık ihraç edilerek karşılığında 327 milyon 982 bin 155 dolar gelir elde edilmişti. Kentten yılın 5 ayında yapılan fındık ihracatı, değer bazında yüzde 5 arttı.

Trabzon'dan en fazla fındık ihraç edilen ilk üç ülke İtalya, Almanya ve Fransa oldu. Kentten yılın ocak-mayıs döneminde yapılan fındık ihracatında İtalya 103 milyon 607 bin 804 dolarla ilk sırayı alırken, 64 milyon 418 bin 335 dolarla Almanya ikinci ve 30 milyon 289 bin 847 dolarla Fransa üçüncü sırada yer aldı.

Bu dönemde geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Azerbaycan, Dubai, Kenya ve Ukrayna'ya da fındık ihraç edildi.

Trabzon'dan gerçekleştirilen fındık ihracatında Meksika'ya yüzde 213, Suudi Arabistan'a yüzde 64, Avustralya'ya yüzde 51 ve İngiltere'ye yüzde 46 artış yaşandı.

"Bu başarının yıl sonuna kadar sürdürüleceğinden ümitliyim"

DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık ihracatının 2020 yılında çok iyi olduğunu söyledi.

Pandeminin etkisiyle birçok sektörün ihracatında düşüş görülmesine rağmen fındık ihracatının artışını sürdürdüğüne dikkati çeken Cirav, bu başarının yıl sonuna kadar sürdürüleceğinden ümitli olduğunu sözlerine ekledi.