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    01.02.2020 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    Fındık üretiminde açık ara lideriz

    Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’nin fındık üretimi ve ihracatında dünya liderliğini açık ara sürdürdüğünü bildirdi.

    Fındık üretiminde açık ara lideriz

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, fındıkta dünya pazarının yüzde 70’ini elinde tutan Türkiye’nin, başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık sattığı ifade edildi. Türkiye’nin söz konusu ürünün üretiminde ve ihracatında dünyada ilk sırada yer aldığı belirtilen açıklamada, 39 ilde, 728 bin hektar alanda yaklaşık 592 bin çiftçi tarafından fındık üretimi yapıldığı bilgisi verildi. Açıklamada, geçen yıl, son 10 yılın en yüksek rakamı olan 776 bin 46 ton fındık üretimi gerçekleştirdiği ve ülkenin fındıkta yeterlilik derecesinin yüzde 501 olduğu vurgulandı.

    Açıklamada, Türkiye’nin, 1 Eylül 2019 - 5 Ocak 2020 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, fındık ihracatını 673 milyon dolardan 1.2 milyar dolara çıkardığına dikkat çekildi. 

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