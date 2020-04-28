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    HaberlerEkonomi Haberleri Fındık yağı içeriğinde "yağ asidi" düzenlemesi
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    28.04.2020 - 08:51 | | AA

    Fındık yağı içeriğinde "yağ asidi" düzenlemesi

    Fındık yağının içermesi gereken yağ asidi oranları ile "iyot", "palm süper oleine ait yoğunluk" ve "kırılma indisi" değerleri yeniden belirlendi.

    Fındık yağı içeriğinde "yağ asidi" düzenlemesi

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, fındık yağında tespit edilebilecek bazı yağ asidi oranlarında değişiklik yapıldı. Fındık yağına ait iyot, palm süper oleine ait yoğunluk ve kırılma indisi değerlerinde de değişikliğe gidildi.

    Öte yandan, fındık ve pamuk yağlarına ilişkin bitkisel yağların toplam sterol yüzdesi yeniden belirlendi.

    Daha önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerinin 31 Aralık'a kadar bu düzenlemelere uyum sağlaması gerekecek.

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