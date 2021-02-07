Fındık yağı ihracatı hızlandı

Altaş Yağ Genel Müdürü Uğur Altaş, özellikle Çin’in dünyanın her yerinden yüklü miktarda yağ çekmesinin Türkiye’nin yağ ihracatını hızlandırdığını söyledi. Altaş, “Çin, dünyanın her yerinden yüklü miktarda yağ çekiyor. Amerika’dan soya çekiyor, Rusya’dan çekirdek ya da ham yağ çekiyor. Kazakistan şu anda yağ üretiminde Çin’e çalışıyor. Doğal olarak Avrupa ülkeleri de ürün topluyor. Bu sebeple her ülkenin ihtiyacı var. Dolayısıyla bu gibi etkenler Türkiyede de yağ ihracatı hızlandı. Dünyanın her yerinden talep var” dedi.