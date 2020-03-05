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    HaberlerEkonomi Haberleri Fındıkta 6 aylık ihracat hedefi tuttu
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    05.03.2020 - 11:21 | | AA

    Fındıkta 6 aylık ihracat hedefi tuttu

    Türk fındık ihracatçısı, 2019-2020 sezonunun ilk 6 ayında 220 bin 724 ton fındık karşılığında 1,4 milyon dolar kazanç elde ederek, sezon başında belirlenen hedefi tutturdu.

    Fındıkta 6 aylık ihracat hedefi tuttu

    Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcı Dursun Oğuz Gürsoy, AA muhabirine, 2019-2020 ihracat sezonunun 1 Eylül'de başladığını anımsattı.

    Gürsoy, 1 Eylül 2019-29 Şubat 2020 arasındaki ilk 6 aylık dönemde Türkiye'nin 220 bin 724 ton iç fındık ihraç ederek 1 milyar 440 milyon 71 bin 919 dolar gelir sağladığını belirterek, ihracatta ilk 6 aylık hedefin tutturulduğunu ifade etti.

    Geçen sezona göre miktar bazında yüzde 32, değer bazında da yüzde 56,5 artış olduğuna dikkati çeken Gürsoy, "Bu rakamlar son yılların en iyi performansı diyebiliriz. Bu, İhracatçılar Birliği olarak sezon sonu itibarıyla tahmin ettiğimiz rakamlara çok rahatlıkla erişebileceğimizi gösteriyor. İnşallah Türkiye elindeki bütün malı satma başarısını bu sezon gösterecek." dedi.

    Gürsoy, sezon sonu hedeflerinin ise 325 bin ton iç fındık ihracatı olduğuna işaret ederek, döviz bazında da 2,5 milyar dolar hedeflendiğini aktardı.

    Fındık ihracatında yaşanan bu gelişmelerin oldukça sevindirici olduğunu dile getiren Gürsoy, sektör temsilcilerinin yüzünün güldüğünü söyledi.

    Gürsoy, geleneksel pazarları Almanya ve İtalya'ya fındık ihracatının yanında en sevindirici gelişmelerden birinin Çin'e ihracatın artması olduğunu vurgulayarak, "Bu ilk 6 aylık dönemde Çin'e yapılan ihracat yüzde 70'in üzerinde arttı. Çin, ihracat yapılan ülkeler arasında ilk 5'e girmeyi başardı." diye konuştu.

    Çin'deki olumlu gelişmelerin ilerleyen dönemde Uzak Doğu'ya fındık satma olasılığını daha da artırdığını kaydeden Gürsoy, "Önümüzdeki senelerde belki Çin'in ilk 3'e girme durumu bile olabilir. Bu her zaman beklediğimiz bir durum." dedi.

    Gürsoy, Çin'de yaşanan koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle şubat ayında market zincirlerindeki tüketimde yavaşlama olduğunu ancak ilerleyen dönemde bu yavaşlamanın sona ermesini ve sektörün yeniden hareketlenmesini beklediklerini ifade etti.

    "Türk fındığı kalite yönünden oldukça iyi"

    İhracatta yakalanan başarının üreticisinden fabrikacısına, manavından entegrecisine kadar herkesin lehine olduğunu kaydeden Gürsoy, bu başarıda devletin fındık politikalarının önemli rolü olduğunun altını çizdi.

    Gürsoy, Türk fındığının kalite yönünden oldukça iyi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

    "Fındık oldukça dolgun ve randımanı yüksek. Çürük oranları geçen seneye bakıldığı zaman çok daha düşük. Fındıkta aflatoksin problemi yok denecek kadar az. Geri dönen fındık miktarı son derece düşük. Bu konuda durumumuz geçmişe göre çok daha iyi noktalarda. Bu konuda üreticilerimizin kaliteye dikkat etmelerini özellikle istiyoruz. Üreticilerimiz zararlı böceklerle mücadeleyi kesinlikle aksatmamalı." 

     

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