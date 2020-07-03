BİST116.9080.00EURO7.700.08USD6.850.03ALTIN391.420.38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Fındıkta rekolte tespit çalışması
    ABONE OL
    03.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Fındıkta rekolte tespit çalışması

    Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, 2020 yılı fındık rekoltesi tespit çalışmalarına başlandığını söyledi.

    Fındıkta rekolte tespit çalışması

    Angın, müdürlükleri koordinesinde Giresun Üniversitesi, Giresun Ticaret Borsası, FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Giresun Ziraat Odası, Fındık Araştırma Enstitüsü ve bazı ilgili kurumların temsilcilerinin katıldığı rekolte tespit komisyonunun kurulduğunu belirtti.

    Bakanlığa sunulacak

    Komisyonun il geneldeki bahçelerde çotanak sayımları gerçekleştireceğini ifade eden Angın, saha çalışmalarının bir hafta içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı. Angın, verilerin toplanarak bir rapor haline getirileceğini ve Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletileceğini söyledi.

    Kars'ta kız kaçırma kagvasıKars Sarıkamış’ta ‘kız kaçırma’ yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada 19 kişi yaralandı. Yaralılar Sarıkamış, Horasan ve Erzurum’daki hastanelere sevk edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Suriye’de hareketlilik arttı

    Suriye’de hareketlilik arttı

    İşsizlik maaşı ile ilgili çok önemli karar! Kesinti yapılmayacak...

    İşsizlik maaşı ile ilgili çok önemli karar! Kesinti yapılmayacak...

    3 ülkede kabus devam ediyor!

    3 ülkede kabus devam ediyor!

    Mesafeli kına gecesi

    Mesafeli kına gecesi

    Sıradaki Haber