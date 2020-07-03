Fındıkta rekolte tespit çalışması

Angın, müdürlükleri koordinesinde Giresun Üniversitesi, Giresun Ticaret Borsası, FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Giresun Ziraat Odası, Fındık Araştırma Enstitüsü ve bazı ilgili kurumların temsilcilerinin katıldığı rekolte tespit komisyonunun kurulduğunu belirtti.



Bakanlığa sunulacak



Komisyonun il geneldeki bahçelerde çotanak sayımları gerçekleştireceğini ifade eden Angın, saha çalışmalarının bir hafta içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı. Angın, verilerin toplanarak bir rapor haline getirileceğini ve Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletileceğini söyledi.