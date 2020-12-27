MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Fınfık üreticilerine "kozalak akarı" uyarısı
ABONE OL
27.12.2020 - 17:03 | | AA

Fınfık üreticilerine "kozalak akarı" uyarısı

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındık üreticilerini kozalak akarıyla mücadeleye başlamaları konusunda uyardı.

Fınfık üreticilerine "kozalak akarı" uyarısı

Yılmaz, "Fındık Bahçenizin Bakımı Bizim, Mahsulü Sizin Olsun Projesi" kapsamında kentte oluşturulan bazı örnek bahçeleri ziyaret ederek, fındık kozalak akarıyla mücadele çalışmalarına katıldı.

Uzmanlardan çalışmalara ilişkin bilgi alan Yılmaz, gazetecilere, fındıkta ciddi verim kayıplarına neden olan kozalak akarına karşı şu dönemde kültürel mücadele çalışmalarının mutlaka yapılması gerektiğini söyledi.

Bitkisel ürünlerde hastalık ve zararlılarla mücadele edilmediği takdirde yüzde 40'lara varan verim kayıpları ortaya çıktığına işaret eden Yılmaz, fındıkta da bu zararlılarla zamanında mücadelenin önemine dikkati çekti.

Yılmaz, üreticilerin bu konuya hassasiyet göstermelerini isteyerek, "Bahçelerimizde kozalak akarı yoğunluğu fazla ve kültürel mücadele ile başarı sağlayamıyorsak mecburen kimyasal mücadeleye başvurmamız gerekmektedir. Üreticilerimize mesajımız şudur; kışın dalda kozak akarını topla, yazın harmanda fındığını katla." dedi.

Üreticilere, bu dönemde mutlaka bahçelerini kontrol etmeleri ve mücadele çalışmalarını başlatmaları çağrısında bulunan Yılmaz, kozalak akarı kontrol edilmediği takdirde zararın her geçen yıl artacağını ve bahçelerde ciddi verim kayıplarına neden olacağını aktardı.

Yılmaz, kozalak akarlarının iki farklı formu olduğunu belirterek, her iki formun da sürgünleri kurutarak verim kaybına neden olduğunu kaydetti.

Kozalak akarına karşı bu dönemde elle toplama usulüyle kültürel mücadele yapılması gerektiğini ifade eden Yılmaz, nisan ayının ikinci haftasından itibaren de ilaçla mücadele yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Altınları isteyen kız tarafına kurşun yağdırdıGelen son dakika haberine göre; Samsun'da damadın babası evlerine gelerek altınları isteyen gelinin annesi ile babasına tabancayla ateş açarak her ikisini de yaralayarak kaçtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elazığ’da son 7 saatte 44 artçı deprem meydana geldi!

Elazığ’da son 7 saatte 44 artçı deprem meydana geldi!

SGK'dan 24 ay maaş! Başvuru yapanlar...

SGK'dan 24 ay maaş! Başvuru yapanlar...

Çin menşeli Sinovac aşısı kime nasıl uygulanacak?

Çin menşeli Sinovac aşısı kime nasıl uygulanacak?

Son dakika... Yük treni hemzemin geçitte traktöre çarptı: 1 ölü

Son dakika... Yük treni hemzemin geçitte traktöre çarptı: 1 ölü

Sıradaki Haber