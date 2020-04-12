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    HaberlerEkonomi Haberleri Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan yeni açıklama!
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    12.04.2020 - 16:36 | | AA

    Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan yeni açıklama!

    Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 ilde ekmek dağıtımının bugün de sorunsuz bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

    Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan yeni açıklama!

     

    Balcı, yazılı açıklamasında, sokağa çıkma yasağı uygulanan 30 büyükşehirle Zonguldak'ta bugün saat 16.00 itibarıyla ekmek dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmadığını belirterek şunları kaydetti:

    "Vatandaşlarımızın ekmek taleplerinin karşılanması noktasında odalarımız ve fırınlarımız tüm çalışanlarıyla birlikte hizmet verirken, araçlarımız da sokak sokak dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Tüm fırıncılarımızın ve çalışanlarımızın duyarlı yaklaşımları sayesinde hiçbir vatandaşımızın ekmeksiz bırakılmamış olması önemli bir kazanımdır."

    İllerdeki vefa sosyal destek gruplarının desteği, emniyet mensuplarının gayreti ve vatandaşların kurallara uyumunun sürecin ahenk içinde yürütülmesinde önemli etken olduğunun altını çizen Balcı, "koordineli ve birlikte hareket edilmesi" halinde problemlerin rahatlıkla çözülebildiğine dikkati çekti. Balcı, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

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