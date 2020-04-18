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    18.04.2020 - 11:39 | | AA

    Fırıncılardan "ekmek dağıtımında sorun yok" mesajı

    Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, araçlarla mahalle, sokak, cadde ölçeğinde muntazam şekilde vatandaşa ekmek ulaştırıldığını belirtti.

    Fırıncılardan "ekmek dağıtımında sorun yok" mesajı

    Balcı yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ikinci kez uygulanan "sokağa çıkma yasağı" kapsamında şu an itibarıyla ekmek dağıtımında herhangi bir problem yaşanmadığını bildirdi.

    Ekmek dağıtımında Vefa Sosyal Destek birimlerinin de sahada olduğunu aktaran Balcı, şunları kaydetti:

    "Geçtiğimiz haftadan farklı olarak ekmek dağıtımının daha düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamlarımızın başkanlığında fırıncılar odalarımız, yerel yönetimler, emniyet ve jandarma temsilcilerinden oluşan komisyonlarımız tarafından, her mahalle için muhtar görüşleri de alınarak dağıtım bölgeleri oluşturulmuştur. Bu bağlamda belirlenen araçlar 'mahalle, sokak, cadde ölçeğinde' muntazam bir şekilde vatandaşımıza ekmek ulaştırmaktadır." 

    İçişleri Bakanlığı'ndan Türkiye genelinde denetim!İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İl başta olmak üzere ülke genelinde 51 bin 170 personelin katılımıyla eş zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada, sosyal mesafe kuralını ihlalden 3.552 şahsa, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2.473 şahsa ve 65 yaş üstü 2.868 şahıs olmak üzere toplam 8.893 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.
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