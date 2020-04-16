Fırıncılardan önemli açıklama: Vatandaşlarımız tedirgin olmasın

Balcı, Kocaeli Fırıncılar Odası'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağında 31 ilde ekmek dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmadığını vurguladı.

Vatandaşların bu sürede yeteri kadar ekmeği temin ettiğini aktaran Balcı, fırıncı esnafının tamamının bu süreçte çalıştığını bildirdi. Balcı, bu anlamda gereken hazırlıkları yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağını erken açıkladı. Fırıncı esnafımız bu anlamda gerekli çalışmayı yapıyor. İçişleri Bakanımızla da görüşme yaptım. Geçen hafta dar sürede ekmek konusunda sıkıntı yaşanmadığı gibi bu hafta da hiçbir sıkıntı yaşanmaması konusunda her türlü tedbir alınmış durumda. Vatandaşlarımızın ekmek konusunda tedirgin olmaması gerekir. En ufak bir endişe yaşamasınlar. Vatandaşlarımız ekmeklerini geçen hafta sonu olduğu gibi bu hafta da tedarik edecekler. Cuma günü fırın önlerinde yığılma yapmasınlar, buna hiç gerek yok."

"Vatandaşlarımız ekmeği değil, sağlıklarını düşünsün"

Vatandaşların sosyal mesafeyi her zaman her yerde korumaları gerektiğini anlatan Balcı, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi tavsiyesinde bulundu.

Balcı, bazı vatandaşların geçen hafta cuma günü gösterdiği paniğin yersiz olduğunun görüldüğünü belirterek, "Cumartesi günü de ekmek tedarik edilebildi. Pazar günü 21.00-22.00'ye kadar fırınlarımızda ekmek bulundu. Erkenden ekmek alacağım düşüncesiyle ne fırın önlerinde kuyruk yapmalarına ne de fazla ekmek alıp israf etmelerine gerek var. Vatandaşlarımızdan hafta sonu ekmeği düşünmemelerini rica ediyorum, sağlıklarını düşünsünler. Sağlıklı kalmak için gerekenleri yapsınlar." diye konuştu.

"Hijyene daha fazla dikkat ediyoruz"

Fırıncı esnafının böyle bir zamanda ticareti bir kenara bırakıp öyle çalıştığına dikkati çeken Balcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu felaket zamanında da geçerlidir. Ticaretin yanı sıra fırıncı esnafımızın fedakarlıkları var. Zaman gözetmeksizin çalışıyorlar. Hijyene daha fazla dikkat ediyoruz. Onlar da kendilerini koruyorlar. Fırın çalışanlarının yaptığı çalışmayı küçümsememek gerekir. Onlara teşekkür ediyorum. Bu süreci de atlatacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Nisan'daki Kabine Toplantısının ardından 17 Nisan Cuma gece yarısından itibaren hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı.