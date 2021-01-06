Firmaların döviz açığı 157.2 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ‘Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri - Ekim 2020’ verisini yayımlandı.

Buna göre Ekim 2020 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde; bir önceki ay verilerine kıyasla varlıklar 8 milyar 27 milyon dolar, yükümlülükler 3 milyar 37 milyon dolar arttı.

Net döviz pozisyon açığı, bir önceki aya kıyasla 4 milyar 990 milyon dolar azalarak 157 milyar 235 milyon dolara indi. Finansal kesim dışındaki firmaların varlıkları 138 milyar 813 milyon dolar, yükümlülükleri 296 milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 3 milyar 959 milyon dolar, ihracat alacakları 3 milyar 694 milyon dolar ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 224 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1 milyar 848 milyon dolar, 840 milyon dolar ve 349 milyon dolar artış gösterdi.