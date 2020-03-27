‘Fırsatçıların canını yakarız’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 salgını sürecinde kamu vicdanını derinden yaralayan fırsatçıların ortaya çıktığını ifade ederek, “Çok açık söylüyorum, bu fırsatçıların canlarını yakacağız. Tabii diğer yandan canla başla çalışıp, ‘milli duruş’ sergileyen tüm üreticilerimizin de yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.



Kovid-19 ile mücadele kapsamında bakanlığın atacağı yeni adımlara ilişkin düzenlendiği basın toplantısında verilecek destekleri açıklayan Varank, bu desteklerin “milli duruş” sahibi firmalar için olduğunun altını çizerek, “Fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacak” diye konuştu.



Hızlı destek



Varank, Kovid-19 ile mücadele kapsamında TÜBİTAK ile girişimcilerin ve bilim insanlarına ait projelerin bir an önce hayata geçmesini sağlayacak özel ve hızlı bir destek programı hazırladıklarını bildirdi. Söz konusu programa ilişkin çağrıya dün çıkıldığı bilgisini veren Varank şunları söyledi:



“2 Nisan’a kadar açık olacak bu çağrılar, maksimum bir hafta içinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak. Bu çerçevede, Kovid-19’un teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlara, hastalığın önlenmesinde etkili koruyucu ürünleri geliştiren Ar-Ge projelerine, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamalarına hızlıca destek vereceğiz.”



Varank, bu dönemde bilimin ve teknolojinin gücünden maksimum seviyede faydalanılması gerektiğine dikkati çekerek, yeni bir uygulama olarak geliştirilen “TÜBİTAK COVID-19” portalını da devreye aldıklarını söyledi. Varank, “covid19.tubitak.gov.tr” adresinden ulaşılabilecek portalda, araştırmacılara özel bir bölüm oluşturduklarını ifade ederek, “Ülkemizde bu konuda çalışan tüm araştırmacılar, bilgi, tecrübe ve veri paylaşımını bu portal üzerinden yapabilecek” dedi.





Aşı ve ilaç platformu

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne (MAM) bağlı Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünün koordinasyonunda, aşı ve ilaç geliştirme projelerini desteklemek için Kovid-19 alt platformunu oluşturduklarını anlatan Varank, şöyle dedi:



“Çok hızla netice alacağımız projeleri belirledik. Destekleri başlattık. Yeni araştırmacılarımızı kolaylıkla dahil edeceğiz. Bürokrasiyi ortadan kaldırdık. TÜBİTAK MAM, Ege, Acıbadem, Ankara, Selçuk, Bilkent, Boğaziçi, Medipol, İstanbul ve Dokuz Eylül üniversitelerinden bilim insanlarımız, aşı ve ilaç geliştirmek için çalışıyor.”

1000 solunum cihazı üretiliyor

Türkiye’de solunum cihazları üreten firmalar olduğunu belirten Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bu girişimlerle irtibata geçtik. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’ın da açıklamalarını izlemişsinizdir. Girişimlerle üreticileri buluşturduk. 1000 solunum cihazı yerli üretilip hediye edilecek. Sağlık Bakanlığı 5 bin sipariş verdi. Yerli üretilmiş ama seri üretime geçmemiş bu cihazları hızlıca üreteceğiz.”