Fıstık gibi satış!

Pandemi döneminde sağlıklı beslenme trendi, uzmanların tüketim önerisiyle Antep fıstığına ilgi artıyor. Son olarak kasım ayında düzenlenen indirimler kapsamında online satışlarda tüketiciler birçok ürüne uygun fiyata ulaştı.

Online pazaryeri Trendyol’un kasım satışlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede en çok satılan ürünlerin arasında 35 tonu aşkın Antep fıstığı da yer aldı. Antep fıstığında bir sezon ‘var yılı’ diğer sezon ise ‘yok yılı’ olarak geçiyor. Ürün bu yıl ‘var yılı’nı yaşıyor.

İçine başka maliyetler katıldığı için zincir marketlerde kilogram fiyatı 80 liradan başlayıp 140 liraya kadar çıkan Antep fıstığının, online satış kanallarında direkt tüketiciye ulaştığı için ucuza geldiği belirtiliyor. Online’da Antep fıstığının kilogram fiyatı 70 liradan başlıyor, kalitesine göre fiyatları değişiyor.

Geçen yıl Antep fıstığı perakende fiyatlarının yüksek olduğunu belirten kuruyemiş sektörü temsilcileri, indirimlerde düşük fiyatlardan bulunca tüketicilerin satın aldığını söylüyor. Antep fıstığı satıcıları ise, uzmanların tüketim tavsiyelerinin de satışlara yansıdığını dile getiriyor.

Sirkülasyon hızlı

Online’da Antep fıstığı satışı yapan Fıstıkkolik’in yetkilisi, “Online’daki kampanyalar da satışları artırıyor. Tüketiciler, ürünleri almak için bu tür kampanyaları bekliyor. Firmalar da bu talepleri göz önünde bulundurarak fiyatlarda yapabilecekleri indirimleri yapıyorlar. Sattığımız ürünlerde eski hasat yok, Antep fıstığında sirkülasyon hızlı oluyor. Fiyatlar ürünün kalitesine, ambalaja, paketlemeye göre değişiyor” diye konuştu.

Antep Dükkanı yetkilisi ise, bir kesim tüketicinin sürekli indirimleri takip ettiğini belirterek, şöyle anlattı:

“Geçen yılın ürünleri pek kalmaz. Tüketiciler ürünleri almadan önce mutlaka yorumları da okuyor ona göre sipariş veriyor. Uzmanların açıklamaları da satışları etkiliyor.”



'VAR YILI ETKİSİ'



Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz, bu yıl ‘var yılı’ olduğunu anımsatarak, “Fiyatlar düşük, çiftçinin beklediği gibi değil. Geçen yıl kuru fıstığın fiyatı 60 liraydı, bu yıl 37 lira. Yok yılında 60 liraya sattık, var yılında fiyat düştü. Fiyatlarda pandemi sebebiyle bir düşüş olduğunu düşünüyoruz” dedi. Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu ise geçen yıla göre rekoltede yüzde 30 artış olduğunu açıkladı. Eyyüpoğlu, fiyatlarda geçen yıla göre yüzde 10 düşüş olduğunu da söyledi.



Fiyat düştü cazip geldi



Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hüsamettin Karaman, geçen yıl Antep fıstığının perakende satış fiyatının 120 - 140 lira aralığında olduğunu belirtti. Bu yıl fiyatların 70 liraya kadar inmesi nedeniyle tüketicinin tercih ettiğini ifade eden Karaman, “Eski hasat çok kalmaz, ucuza satılanlar pek onunla ilgili değil. Bu yıl ürün fazlasıyla oldu, bu yıl ‘var yılı’ydı. Online satışlarda çok fazla tercih edilmesinin sebebi de fiyatların tüketiciye cazip gelmesi” ifadelerini kullandı.



300 bin ton



Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 2020 yılı Antep fıstığı rekoltesinin yaklaşık olarak 300 bin ton olduğunu dile getirdi. Ocak - kasım döneminde 108 milyon 134 bin dolarlık Antep fıstığı ihracatı yapıldığını söyleyen Çıkmaz, “Ürünlerimize en fazla talep AB ülkeleri, Ortadoğu ve Amerika’dan geliyor” dedi.