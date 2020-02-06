Fitch: Koronavirüs Çin'in ekonomik büyümesini düşürecek

Fitch, salgının Çin'in büyümesine yapacağı etkinin büyüklüğünün salgınının ne kadar süreciğine ve sağlık krizinin yoğunluğuna bağlı olacağını da vurguladı.

Çin hükümetinin salgının etkilerini telafi etmek için büyük ölçekli bir teşvik başlatması halinde, finansal riskleri azaltmak gibi diğer politika hedefleri üzerinde negatif bir etki olabileceğini ifade eden Fitch, "Bununla birlikte, virüsün ekonomik etkisinin 2003'teki SARS salgınından önemli oranda daha büyük olacağının kanıtlanması halinde biz hükümetin yeni bir teşvik başlatmasının muhtemel olduğuna inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Fitch, koronavirüsün Çin ekonomisi üzerindeki etkisine ilişkin büyük belirsizliğin devam ettiğini ve bu aşamada GSYH tahminlerinde nihai ayarlamalar yapmak için hala çok erken olduğuna inandıklarını da vurguladı.

Koronavirüsün hizmet ve sanayi üretimi üzerinde yarattığı şokun SARS'a benzer olması halinde Çin ekonomisinde 2020 ilk çeyrekte yıllık büyüme oranını yüzde 4 olacağını tahmin eden Fitch, daha önceki tahminlerinin yüzde 5,9 olduğunu da hatırlattı.

Fitch, 2020 sonuna doğru bir toparlanma olması halinde 2020 yılının tamamında büyümenin yüzde 5,9 oyan ilk tahminin altında yüzde 5,5 civarında olacağını öngördüklerini de belirtti.

Fitch, salgının ikinci çeyreğe kadar kontrol altına alınamaması halinde büyümenin daha kesin şekilde düşeceğini ve 2020 ilk çeyrekte yıllık bazda büyümenin yüzde 3'e gerileyebileceğini vurguladı.