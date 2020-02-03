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    HaberlerEkonomi Haberleri Fitch: Koronavirüs salgını büyürse petrol talebi azalabilir
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    03.02.2020 - 18:48 | | AA

    Fitch: Koronavirüs salgını büyürse petrol talebi azalabilir

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüs salgınının, büyümesi durumunda petrol talebini azaltabileceğini bildirdi.

    Fitch: Koronavirüs salgını büyürse petrol talebi azalabilir

     

    Fitch Ratings, koronavirüs salgınının petrol piyasalarına etkilerine ilişkin bir bilgi notu yayınladı. Bilgi notunda, koronavirüs salgının, yayılmaya devam etmesi durumunda petrol talebini azaltabileceği, Brezilya, Norveç ve ABD gibi üretimi artan ülkelerde üretim fazlasının daha da yükselmesine neden olabileceği belirtildi.

    Bilgi notunda, petrolde oluşabilecek üretim fazlasının olası etkilerinin, virüs salgının ne kadar süreceğine ve OPEC ülkelerinin üretim seviyelerini yeniden düzenleme becerilerine bağlı olacağı ifade edildi.

    Fitch değerlendirmesinde, “2020 yılında jeopolitik gerilimler ve ekonomik algıdaki önemli itici unsurların ışığında petrol fiyatlarının büyük oranda oynaklığını korumasını bekliyoruz.” ifadesine yer verildi.

    Çin’ın petrol şirketleri CNPC/PetroChina, Sinopec ve CNOOC’nin reytinglerinin ülke notuyla bağlantılı olduğu, dolayısı ile gelişmelerde anlık şekilde etkilenmesinin beklenmediği belirtilen bilgi notunda, Çin’in petrol talebinin küresel talebin yaklaşık yüzde 15’ini, son beş yıldaki toplam talep artışının ise yüzde 36’sını oluşturduğu hatırlatıldı.

    Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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