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    HaberlerEkonomi Haberleri Fitch'ten ABD seçimleri ile ilgili dikkat çeken açıklama
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    12.10.2020 - 18:40 | | AA

    Fitch'ten ABD seçimleri ile ilgili dikkat çeken açıklama

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin politika ortamı üzerinde önemli etkileri olacağını bildirdi.

    Fitch'ten ABD seçimleri ile ilgili dikkat çeken açıklama

     

    Fitch'ten yapılan açıklamada, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek 59'uncu başkanlık seçimlerinin olası sonuçları değerlendirildi.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesi durumunda deregülasyon ve popülist önlemlerin devam edeceğine işaret edilen açıklamada, Demokratların adayı Joe Biden'ın seçilmesinin ise salgının ve sıkılaştırılmış düzenlemelerin ekonominin kilit segmentleri üzerindeki etkileriyle mücadele etmek için muhtemelen daha geniş mali önlemler anlamına geleceği ifade edildi.

    Açıklamada, salgının devam eden ekonomik ve sağlıkla ilgili etkilerine yönelik müdahalenin yeni yönetimin odak noktası olacağı, ancak stratejilerin desteğin nerede ve nasıl hedefleneceği konusunda çelişeceği kaydedildi.

    İki tarafın politika yönelimleri arasında anlamlı farklılıklar olacağı belirtilen açıklamada, bu ayrımın en çok olacağı kilit politika alanları arasında, mali destek, sosyal yardım reformu, vergiler, regülasyon ortamı, dış politika, ticaret, sağlık hizmetleri ve altyapının yer alacağı aktarıldı.

    Açıklamada, Trump'ın zaferinin daha küçük bir destek paketi, Biden'ın zaferinin ise daha büyük bir destek paketi anlamına geleceği örneği verildi.

    Fitch'in açıklamasında, ilave desteğin ölçeği ve genişliğinin ABD'nin kamu maliyesi, sağlık hizmetleri, emlak, öğrenci kredileri ve finans kurumları gibi sektörleri etkileyeceği belirtildi.

    Bakan Akar'dan Azerbaycan'a destek açıklamasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dakika açıklamalarda bulundu. 'Azerbaycan ile Türkiye kardeştir. Bizim birbirimizden ayrılmamız mümkün değil' diyen Bakan Akar, 'Yapılması gereken ne varsa yaptık yapmaya devam ediyoruz. Azerbaycan topraklarını işgal eden saldırgan, barbar bir Ermenistan var. O insanlara sormak lazım, 30 yıl boyunca Azerbaycanlı kardeşlerimiz diyalog için bekledi, ne yaptınız bu güne kadar? Bunun cevabı sıfır. Bu mücadelede Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ateşkes kararına uydular. Samimiyetsizlik yapan Ermenistan uymadı. Füzeler ile acımasız şekilde sivilleri katledecek şekilde saldırıya devam ettiler, ediyorlar' ifadelerine yer verdi.
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