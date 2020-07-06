Fitch’ten iyi notu kaptı

Coca-Cola İçecek’ten yapılan açıklamaya göre, Fitch, Coca-Cola İçecek’in kredi notunu BB’den BBB-’ye yükseltti ve kredi notlarının görünümünü ise “durağan” olarak değerlendirdi. BBB- notu, Fitch tarafından bir Türk şirketine verilen en yüksek kredi notları arasında bulunuyor. Fitch, şirketin yerel para cinsinden uzun vadeli temerrüt derecelendirmesi notunu BBB- olarak teyit ederken, “negatif” olan görünümünü de “durağan”a yükseltti.

Şoklara dayanıklı

Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, Türkiye’yi ve dünyayı etkileyen zorlu Kovid-19 pandemi sürecinde kredi notlarının 2 puan artırılmış olmasını, “Coca-Cola İçecek’in şoklara karşı dayanıklılığının bir göstergesi ve teyit edilmesi” olarak nitelendirdi.

Başarır, “Şirketin Kovid-19 etkisini, 2020’de üstlendiği maliyet azaltma ve nakit koruma önlemleriyle kısmen telafi edeceğini varsayıyoruz. Bu da şirketin 2020-2023’te düşük borçluluk yapısını sürdürmesini sağlayacaktır” dedi.

Fitch, raporunda, Kovid-19 sebebiyle oluşacak daralmanın, Coca-Cola İçecek’in güçlü marka portföyü ve gazlı içecekler kategorisindeki istikrarının desteğiyle ölçülü kalacağına işaret etti.