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    HaberlerEkonomi Haberleri Fitch'ten 'petrol' açıklaması: Baskı yaratacak
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    09.03.2020 - 17:02 | | REUTERS

    Fitch'ten 'petrol' açıklaması: Baskı yaratacak

    Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, petrol fiyatlarındaki sert düşüşün Körfez'deki ülkelerin maliyesi üzerinde baskı yaratacağını açıkladı.

    Fitch'ten 'petrol' açıklaması: Baskı yaratacak

    Fitch'in Orta Doğu ve Afrika ülkeleri kredi notları üst düzey analisti Jan Friedrich, ham petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık düşüşün, ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, Körfez'deki mali gelirleri GSYH'nın %2-4 oranında düşürdüğüne işaret ederek, "Petrol fiyatlarındaki çöküş Körfez mali
    rakamlarında açıkça görülecek" dedi.

    Brent petrol bugün sert düşüşle varil başına 35 dolara kadar gerilerken; tüm Körfez ülkeleri için başabaş fiyatlar -bir ülkenin bütçesini dengelemek için gerekli olan fiyatlar- bu seviyenin çok üzerinde bulunuyor.

    Yunan çiftçi göçmenlere tarım ilacı sıktı, yunan polisi izin verdiYunan çiftçinin göçmenlere tarım ilacının sıktığı o anlar kameralar tarafından böyle görüntülendi. Göçmenlere tarım ilacının sıkılmasına Yunan polisinin de göz yumduğu kayıtta görülüyor.
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