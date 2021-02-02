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02.02.2021 - 15:02 | | AA

Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu oluşturuldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), fiyat istatistikleri yöntem ve hesaplamaları konusunda ulusal ihtiyaçlar ve uluslararası gelişmelerin istişare edilmesi amacıyla Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu'nun oluşturulduğunu bildirdi.

Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu oluşturuldu

TÜİK'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilgili mevzuat kapsamında Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısındaki değişimler tespit etmek amacıyla düzenli aralıklarla çeşitli konularda araştırmalar düzenlenerek sonuçları kamuoyuyla paylaşılıyor.

Dünyada ve Türkiye'de meydana gelen değişimler, her alanda olduğu gibi istatistik alanını ve TÜİK'i etkilerken değişen koşullar yeni ihtiyaçları ortaya çıkarıyor.

Bu kapsamda, fiyat istatistikleri yöntem ve hesaplamaları konusunda ulusal ihtiyaçlar ve uluslararası gelişmelerin istişare edilmesi, ortaya çıkan ihtiyaçlarla TÜİK tarafından belirlenen öncelikli konuların gözden geçirilmesi ve her yıl düzenli olarak değerlendirmelerin ve tavsiyelerin yer aldığı raporların hazırlanması amacıyla Ocak 2021'de Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu oluşturuldu.

Ekonomi alanında çalışan akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurumu temsilcilerinden oluşan Kurul, geçen ay 3 kez toplandı.

Geçen yıl yaşanan ve hala devam eden Kovid-19 salgını süreci, hane halklarının tüketim alışkanlıklarının önemli ölçüde değişmesine sebep oldu. Bu durum tüm ülkelerde fiyat istatistiklerinde madde ve ana harcama grubu ağırlıklarının, güncel tüketim yapısını yansıtacak şekilde gözden geçirilmesi ve en güncel veriler dikkate alınarak hesaplanması zorunluluğunu doğurdu.

Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulunun geçen ay gerçekleştirdiği toplantılarda temel olarak, 2021 için TÜFE'de planlanan değişiklikler ve TÜİK'in madde ağırlıkları konusunda, Avrupa İstatistik Ofisinin güncel tavsiye kararlarını dikkate alarak yapmış olduğu çalışmalar gündeme alındı ve Kurul üyeleri bilgilendirildi.

TÜİK kalite güvence çerçevesinde yer alan "erişilebilirlik ve açıklık" ilkeleri kapsamında Danışma Kurulu toplantı tutanaklarına ve raporlara Kurumun internet sayfasından ulaşılabilecek. 

Duyuruda ayrıca, Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu üyelerinin listesi de yer alıyor. 

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