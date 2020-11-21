‘Fiyat istikrarı görevi TCMB’de’

Elvan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “Hiç şüphesiz, fiyat istikrarı, ekonomide öngörülebilirliği artırarak sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışına katkıda bulunmaktadır. Bu, hem ülkemizdeki hem de uluslararası deneyimlerin gösterdiği, genel kabul gören bir durumdur. TCMB, 19 Kasım’da net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yaparken şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırarak önümüzdeki dönemde sade bir para politikası çerçevesi benimseyeceğini ilan etti.”

Aracılık maliyeti

Elvan, TCMB’nin para politikası duruşunun finansal piyasalara ne ölçüde yansıdığının, TCMB’nin fiyat istikrarı amacına ulaşabilmesi açısından kritik önem arz ettiğini vurguladı. Bu nedenle, kredi ve mevduat piyasalarının rekabetçi bir yapıda işlemesi ve aracılık maliyetlerinin gözetilmesinin önemli bir husus olduğunu belirten Elvan, şunları ifade etti: “Bu çerçevede, aracılık maliyetlerinin düşürülmesini ve kredi ile mevduat piyasalarındaki fiyatlamaların serbest piyasa mekanizması içinde oluşmasını önemli bir husus olarak görüyoruz. Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için fiyat istikrarını da içeren makroekonomik istikrarın sağlanması önemli bir ön koşuldur. Bu kapsamda, atılmakta olan para politikası adımlarını tamamlayıcı şekilde maliye politikaları, finansal sektör politikaları ve kamu finansmanına yönelik politikalarımızı makroekonomik istikrarı sürekli destekleyecek ve fiyat istikrarını kalıcı bir biçimde sağlayacak şekilde oluşturacağız. Başta finansal kurumlar olmak üzere ilgili tüm kurumların idari kapasitelerini güçlendirecek ve operasyonel yetkinliklerini artıracağız.”

Ücret ve fiyatlar

Elvan, fiyat istikrarına odaklı para politikasının, kamu mali disiplini ile desteklenmesi ve kamu ücret ve fiyatlamalarının enflasyon hedefleriyle uyumlu olarak belirlenmesinin, enflasyon beklentilerinin hedeflere hızla yakınsamasında kritik rol oynayacağını, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yakın iş birliği içinde olacaklarını bildirdi.