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    30.03.2020 - 13:33 | | İHA

    Fiyatı artan ete iki kat talep geliyor

    Koronavirüs salgını nedeniyle kafe, restoran, dönerci, lokanta gibi işletmelerin kapatılması nedeniyle vatandaşlar, et ihtiyacını karşılamak için doğrudan kasaplara yöneldi. Bu durum ise kasaplardaki talebi iki kat artırdı.

    Fiyatı artan ete iki kat talep geliyor

    Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını esnafların büyük bir bölümünü olumsuz yönde etkilerken kasapların ise bu dönemde işlerinin artmasına neden oldu. Kasaplar bu dönemde gelen yoğun talebin peşi sıra fiyatlarda sınırlı bir yükseliş olduğunu belirtiyor.

    Kasaplar salgın nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayan vatandaşların et ihtiyaçlarını karşılamak için tam mesai çalıştıklarını söylüyor. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkamayan vatandaşın bir süre sonra ekonomisinin bozulacağından endişe eden kasaplar et satışlarının artmasının sürdürülebilir olmamasından yakınıyor.

    “Virüs öncesi döneme göre 10-15 lira artış oldu”

    Koronavirüs salgının kasaplara etkisiyle ilgili açıklamalarda bulunan kasap Ümit Çatmabacak, “Vakalarının ülkemizde görülmesinin ardından işlerimiz olumlu yönde etkilendi. Fakat bunun sevinilecek bir tarafı yok. Vatandaş zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmıyor; marketlerden kasaplardan ihtiyaçlarını alıp hemen evlerine dönüyorlar. Bir korku hakim. Evde kalınca ileriki dönemde vatandaşların ekonomisinin bozulması söz konusu. Bizim işlerimizin artmasının bu açıdan da sevinilecek bir yanı yok. Vatandaşlar virüs endişesi nedeniyle iyi beslenmek istiyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek istiyor, et yemek için kasaba yöneliyor. Et fiyatlarında da virüs öncesi döneme göre 10-15 lira artış oldu. Dar gelirli vatandaşın alım gücünü olumsuz yönde etkiliyor. Esnaf olarak et fiyatlarının genel olarak düşmesini umut ediyoruz” dedi.

    “Satışlar iki kat arttı”

    Konuyla ilgili görüş belirten Murat Koca isimli kasap ise, “Lokantalar, yemekhaneler kapanınca vatandaşlar doğrudan kasaplara yöneldi. Hafta sonları günlük 150 kilo et satarken şuan iki katına yakın 300 kilo et satıyoruz. Virüs öncesi döneme göre dana eti fiyatları ortalama 5 lira kadar yükseldi. Kuzu eti ise 15 lira civarında yükseldi. Virüsten dolayı bizde önlemlerimizi alıyoruz, sosyal mesafeyi koruyoruz, maskelerimizi, eldivenlerimizi takıyoruz. Ülkemizde et bol, Türkiye et sıkıntısı yaşamaz” diye konuştu.

      Sokak ortasında ‘Erik Dalı'yla destek verdiler, sosyal mesafeyi unuttularAntalya’da bir grup vatandaş, corona virüsü vak'alarında canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına evlerinden destek vermek yerine araçlarından açtığı son ses müzikle sokak ortasında oynayarak destek verdi. Sosyal mesafelerini zaman zaman korumadığı gözlenen grubun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
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