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    HaberlerEkonomi Haberleri Fiyattaki rekabet hizmete taşınmalı
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    26.03.2020 - 07:00 |

    Fiyattaki rekabet hizmete taşınmalı

    Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Baturalp Pamukçu, “Rekabeti sadece fiyat olarak değil hizmet anlamında da kullanırsak bir bütünlük yaratmış oluruz” ifadelerini kullandı

    Fiyattaki rekabet hizmete taşınmalı

    Sadece fiyatlarla değil, hizmet kalitesiyle rekabet edilmesi gerektiğini söyleyen Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Baturalp Pamukçu, “Rekabetin aktüeryal çalışmaların önüne geçmesi durumunda, sonuçlara olumsuz olarak yansıyor ve çoğu şirket için rekabetin sürdürebilir olmasını imkansızlaştırıyor” dedi.
    Sigorta sektörünün, 2019’u % 21 büyümeyle kapattığını ifade eden Pamukçu, “Enflasyon oranını baz aldığımızda ise, sektörde % 8’lik bir reel büyüme gerçekleştiği görülüyor. 2019’da, ekonominin 2018’e göre toparlanma sürecine girdiği ve sektörümüzdeki yansıması olarak rakamların reel büyümelerle birlikte çizgisini olumlu yönde devam ettirdiği görülüyor” dedi.

    “Sektörümüzde son zamanlarda fiyat rekabeti oldukça yoğun olarak yaşanıyor. Liberal ekonomilerde rekabet, bütün sektörlerde görülebilecek bir olgu. Ancak, rekabet, şirketlerin yapmış olduğu aktüeryal çalışmaların önüne geçmesi durumunda, sonuçlara olumsuz olarak yansıyor ve çoğu şirket için rekabetin sürdürebilir olmasını imkansızlaştırıyor diyen Pamukçu, şunları söyledi:

    “Bundan dolayı, rekabeti sadece fiyat anlamında değil, hizmet anlamında da kullanırsak, bir bütünlük yaratmış oluruz. Sadece üretim odaklı yapılan çalışmalar, günün sonunda hizmet kalitesinin düşmesine yol açmakta ve sigortalının sürdürülebilir sigorta bilincine erişmesine engel teşkil ediyor. Şirket olarak her zaman bu düşünceye önem veren ve çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiren bir sigorta şirketi olduk.”

    ‘Büyüyerek yolumuza devam ediyoruz’

    Pamukçu, “Türk Nippon Sigorta olarak, 2019 yılının sonunda, bir önceki yıla göre %28’lik bir büyüme ile kapattık. Şirket olarak 2019 yılındaki tüm branş hedeflerimizi gerçekleştirerek hız kesmeden büyümeye devam ettik ve 2020 yılına oldukça enerjik başladık. Tabi bu enerjinin en büyük kaynağı, bugüne kadar her zaman kol kola yürüdüğümüz acentelerimizdir. Şirket olarak yapmış olduğumuz tüm yatırımlar, aslında acentelerimiz için yapılan yatırımlardır” dedi. Türk Nippon Sigorta olarak, “Şirket -Acente’’ bağını derinden kurabilen ve bu güçle birlikte büyüyen bir sigorta şirketi olduklarını dile getiren Pamukçu, “Acentelerimizin her daim bizimle olduklarını bilmek, Şirketimizin en büyük güç kaynağıdır. Acentelerimiz için her zaman yenilikleri takip eden, iletişime açık, farklılıklar yaratan bir sigorta şirketi olmaya özen göstermekteyiz” şeklinde konuştu.

    Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
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