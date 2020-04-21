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    HaberlerEkonomi Haberleri FLO’dan sağlık çalışanlarına ve Milli Dayanışma Kampanyası’na 3 milyon liralık destek
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    21.04.2020 - 11:03 |

    FLO’dan sağlık çalışanlarına ve Milli Dayanışma Kampanyası’na 3 milyon liralık destek

    Ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşları ile dayanışma içinde çalışan FLO, önlem amacıyla sağlık çalışanlarına 40 bin çift ayakkabıyı ulaştırdı. Milli Dayanışma Kampanyası’na da 1 milyon TL bağışta bulunan FLO toplamda 3 milyon TL’lik bir bağış gerçekleştirdi.

    FLO’dan sağlık çalışanlarına ve Milli Dayanışma Kampanyası’na 3 milyon liralık destek

    Türkiye ayakkabı sektörünün lider markası FLO, COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında ilk günden itibaren alınması gereken tüm önlemleri aldı. Mağazalarını çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığı adına geçici olarak kapatırken, fabrikalarında da yine tüm çalışanlarının güvenliği adına üretimine geçici olarak ara verdi.

    Sağlık çalışanlarına yönelik “hastanede kullanılan ayakkabıların hastane dışına çıkartılmaması” tavsiyesinden hareketle; ilk etapta 15 bin çift ayakkabıyı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla sağlık çalışanlarının ulaştıran FLO, 25 bin çift ayakkabı daha göndererek toplamda 2 milyon lira değerinde 40 bin çift ayakkabı bağışladı. Ayakkabı bağışına ek olarak koronavirüs salgını nedeniyle “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na da 1 milyon TL bağışta bulunan FLO; ayni ve nakdi olarak toplam 3 milyon TL’lik bir bağış gerçekleştirdi.

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