BİST109.725-0.05EURO7.740.44USD6.790.34ALTIN378.31-0.11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Ford ABD üretimini 6 Temmuz'da önceki düzeye yükseltecek
    ABONE OL
    11.06.2020 - 13:40 | | DHA

    Ford ABD üretimini 6 Temmuz'da önceki düzeye yükseltecek

    Ford Motors Company, ABD'deki fabrikalarındaki üretimini 6 Temmuz'dan itibaren Covid-19 öncesi düzeylere yükseltmeyi hedeflediğini açıkladı.

    Ford ABD üretimini 6 Temmuz'da önceki düzeye yükseltecek

    Ford, Covid-19 pandemisinin gerektirdiği olağanüstü önlemler çerçevesinde, ABD genelindeki üretimini Mart sonunda durdurmuştu.

    ABD genelindeki fabrikalarındaki üretimi 18 Mayıs'tan itibaren başlatan Ford, bu tarihten itibaren üretimi kademeli olarak artırıyor.

    ABD Detroit merkezli araç üreticisi Ford, Volkswagen AG ile, üç farklı elektrikli modelin ortak üretimine ilişkin bir anlaşma yaptıklarını da açıkladı.

    Buna göre, iki şirket, birisi Ford, diğeri de Volkswagen tarafından geliştirilen iki van model ve bir de Ford'un geliştirdiği pikap model olmak üzere üç modelden toplam sekiz milyon adet üretim yapacaklar.

    Volkswagen CEO'su Herbert Diess, anlaşmayla ilgili olarak, "Bu işbirliği araçların geliştirme maliyetlerini düşürecek" dedi.

      Dolandırıcıdan 'tuzağa düşmeyin' uyarısıMersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 kişi, polisin 2 aylık çalışması sonucunda yakalandı. Şüphelilerin lideri olan şahsın 30 dosyası olduğu, çeşitli suçlardan arandığı, 2 yıldır da yakalanmamak için sahte kimlikle gezip, arabalarda yattığı belirlendi. Emniyet çıkışı gazetecilerin soruları üzerine hakkındaki iddiaları kabul eden şahıs, vatandaşlara "Tuzağa düşmeyin" uyarısında bulundu.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika... Su verilen Dipsiz Göl, doluyor! Su seviyesi 2 metreye ulaştı

      Son dakika... Su verilen Dipsiz Göl, doluyor! Su seviyesi 2 metreye ulaştı

      Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

      Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

      CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

      CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

      Bu hafta sonu 13-14 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Yasaklar kalktı mı?

      Bu hafta sonu 13-14 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Yasaklar kalktı mı?

      Sıradaki Haber