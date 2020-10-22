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    HaberlerEkonomi Haberleri Ford Otosan: Yatırım görüşmeleri sürüyor
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    22.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ford Otosan: Yatırım görüşmeleri sürüyor

    Ford Otosan, Ford Motor Company ile Volkswagen AG’nin Türkiye’de ortak ticari araç üretim lokasyonuna ilişkin görüşmelerin sürdüğü ve henüz bir somut karar alınmadığını duyurdu.

    Ford Otosan: Yatırım görüşmeleri sürüyor

    Ford Otosan’dan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Global Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında 2018 yılından bu yana devam eden iş birliği planları kapsamında 1 tonluk orta ticari araç ortak üretim lokasyonuna ilişkin görüşmelerin halen devam ettiği bilinmektedir. Aynı zamanda, söz konusu yatırım projesi hakkında şirketimiz ile Ford Motor Company arasında da görüşmeler devam etmekte olup, henüz konuya ilişkin olarak somut bir karar alınmamıştır.” l EKONOMİ SERVİSİ

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