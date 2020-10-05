Formula 1 biletlerinin iadesi Biletix tarafından yapılacak

Intercity'den yapılan açıklamada, organizasyonla ilgili olarak İstanbul İl Pandemi Kurulu’nun aldığı tavsiye kararı sonrası İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, yarışın seyircisiz olarak yapılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Söz konusu karar sonrası değerlendirmede bulunan Vural Ak, "Eminim ki seyircisiz de olsa burada sergileyeceğimiz kusursuz ev sahipliğinin ardından önümüzdeki sene, yarışları yine Türkiye’ye getireceğiz ve tüm tribünleri birlikte dolduracağız. Motor sporları severlere gösterdikleri ilgiden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bilet alan misafirlerimize ücret iadesinin tamamı en kısa sürede, herhangi bir kesinti olmaksızın Biletix tarafından yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

İnsan sağlığının birinci öncelikleri olduğuna işaret eden Ak, "Tüm senaryolara göre ilk günden itibaren hazırlıklı olarak çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Intercity İstanbul Park olarak Formula 1TM‘i ülkemize geri getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Formula 1TM’i ülkemize geri getirme görevinin Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde bize verilmesinin ardından, böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmadan bu dev organizasyonu ülkemize kazandırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin çok özlediği bu organizasyon için halkı mutlu etmek amacıyla büyük çaba sarf ettiklerini belirten Ak, şunları kaydetti: "Dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park’a özel, dünyanın en ucuz Formula 1TM biletlerini halkımızla buluşturduk. Şunun altını özellikle çizmek isterim ki biz tüm katılımcılarımızı misafir etmek için hazırlanırken, şimdi Intercity İstanbul Park ekibi 85 milyonun kalbinde misafir olacak. Buradan aldığımız güçle tüm dünyada 2 milyar kişinin izleyeceği Turkish Grand Prix 2020 etkinliğini ülkemize yakışır şekilde gerçekleştirecek ve ülkemizi en iyi şekilde tanıtma misyonumuzdan hiçbir taviz vermeyeceğiz."