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    HaberlerEkonomi Haberleri Fotoselli ürünlere talep artıyor
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    12.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Fotoselli ürünlere talep artıyor

    Fotoselli ürünlere talep artıyor

    Kovid-19 salgınıyla birlikte ortak kullanım alanlarında fotoselli ürünlere talep arttı. Banyo seramik sağlık gereçleri üreten Roca Türkiye’nin Genel Müdürü Salvador Lopez Oliva, fotoselli ürünlerde talebin arttığını söyleyerek, “Yeni projelerde de talep var. Yüzde 20-30 artış oldu” dedi. Roca Grubu, 2016’da merkezi ve fabrikası Eskişehir’de bulunan armatür üreticisi NSK şirketini satın alarak Türkiye’deki yatırımlarını artırdı. Eskişehir’de üretilen ürünlerin yüzde 80’inden fazlası 60 ülkeye ihraç ediliyor.

    22 ülkede 83 fabrika

    Eskişehir’deki fabrikaya 40 milyon euro’yu aşkın yatırım yaptıklarını belirten Oliva, “Türkiye’de yıl sonuna kadar 25 bayiye ulaşmayı planlıyoruz. 22 ülkede 83 fabrikamız var. Ürünlerimiz 170 pazarda müşterilerle buluşuyor” diye konuştu

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