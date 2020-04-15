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    HaberlerEkonomi Haberleri Fransız AU Group Türkiye’nin notunu artırdı
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    15.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Fransız AU Group Türkiye’nin notunu artırdı

    Ticari alacak sigortası alanında dünyanın önde gelen broker şirketlerinden AU Group’un ülke riskleri raporu “G-Grade” açıklandı.

    Fransız AU Group Türkiye’nin notunu artırdı

    En yüksek risk seviyesinin 10, en düşük risk seviyesinin de 1’le temsil edildiği raporda, Türkiye’nin 6.75 olan notu 0.50 puan iyileştirildi ve 6.25 olarak revize edildi. Rapor bu yıl Türkiye’de kişi başına gelirin 9 bin 684 dolara çıkacağı, işsizlik oranının yüzde 13.7 olacağı tahmin ediliyor. Pandemi krizine ekonomik temelleri iyiye giderken yakalanan Türkiye için AU Group kamu borçluluğunun GSYM’nin yüzde 30’u seviyelerinde dengelenmesine olumlu bir gösterge olarak dikkat çekiyor.

    Raporda ticaret savaşlarının tam ortasında pandemi ile sarsılan Çin’in 4.25 olan notu aynı şekilde korundu. Toplam 144 ülkeyi değerlendiren raporla ilgili olarak AU Group’un Türkiye üyesi TCI Sigorta Brokerliği Genel Müdürü Umut Fırat şunları belirtti:

    “Ülke değerlendirme raporu farklı şirketlerin görüşlerini toparlayıp ortak bir bakış açısı ile oluşturulduğu için tarafsız bir görüş sunuyor. Özellikle ihracatçıların ürün sattıkları ülkelerdeki genel durum hakkında bilgi sahibi olmaları önemli. Dünyadaki genel veriler ve bunlara Kovid-19’un etkilerini de eklediğimizde büyük bir resesyonun bizi beklediğini söyleyebiliriz. Ticari alacak sigortası şirketleri iki senaryo ortaya koyuyor ve her durumda dünya ticaret hacminin küçülmesi mümkün. Şirket iflaslarında yüzde 25 artış bekleniyor.”

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