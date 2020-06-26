Fuarda hibrit dönem

Kovid-19 salgınıyla birlikte birçok sektörde değişiklikler meydana geldi. Yeni dönemde fiziksel ve sanal fuarların bir arada yer aldığı hibrit fuarların öne çıkması bekleniyor. İş dünyası için büyük önem taşıyan fuarlarda B2B görüşmeler ile yeni iş kapıları da açılıyor.



Fuar Endüstrisi Küresel Birliği (UFI), Bağımsız Fuar Organizatörleri Derneği (SISO) ve Oxford Economics’in yaptığı ortak araştırmaya göre, küresel fuarcılık sektörü, dünyada yaklaşık 3 milyon kişiye istihdam sağlıyor ve 325 milyar dolarlık bir ekonomik değer üretiyor.



‘Dijitale hazırız’



Tüyap Fuarcılık Grubu Stratejik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Öztop, şirket olarak dijital fuarcılığa hazır olduklarını belirtti. Tüyap’ın düzenlediği fuarların 5 yıldır sanal olarak ulaşılabilir olduğunu söyleyen Öztop, “Fuarların yüz yüzeden çok daha fazlası olduğuna inanıyoruz. Tüyap fuarlarının her katılımcısının bir dijital profili olur ve kendine orada bir dünya yaratır. Ürünlerini sergiler, hizmetlerini anlatır ve kendisini tanıtır. Yıl boyunca akıllı eşleşme sistemi ile birlikte iş yapma potansiyeli yüksek alıcılara önerilir, görüşme yapabilir. Bu sistemimizde yeni döneme uygun geliştirmeler yaparak alım heyetleri ve toplantıları dijital altyapıya taşıdık” diye konuştu. Öztop, fuar merkezlerindeki havalandırma sistemlerini ve diğer fiziki koşulları da Sağlık Bakanlığı’nın genelgeleri doğrultusunda yeniden düzenlediklerini belirtti.



‘Tamamlayıcı olur’



Informa Markets Türkiye Genel Müdürü Atilla Marangozoğlu, fuar sektörünün pandemi nedeniyle etkilendiğini ve toparlanmanın uzun sürmeyeceğini belirtti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’de 3.1 milyon kişiye istihdam sağlayan 70 bin ihracatçı firmanın olduğunu söyleyen Marangozoğlu, “Bu firmaların büyük bir kısmı ihracatlarını fuarlar kapsamında imzaladıkları iş anlaşmaları sayesinde gerçekleştiriyor” dedi. İstanbul Kids Fashion ve İstanbul Jewelry Show fuarlarını ertelediklerini kaydeden Marangozoğlu, şöyle devam etti:

“Sanal fuarlar, pandemi geçiş sürecinde sektörler için destekleyici çözüm rolünü üstlendi. Düzenlediğimiz fuarların sanal olarak bu sektörler için uygun olmadığı görüşündeyiz. Alıcılar, ürünleri mutlaka görmek, kullanılan aksesuarlara dokunmak, nasıl durduğunu görmek isterler. Türkiye’de ayrı bir sanal fuar yapmaktansa düzenlediğimiz fuarlar ile aynı dönemde, tamamlayıcı olarak sanal fuar yapmayı planlıyoruz.”



Online erişime açık



GL Events Exhibitions Türkiye Genel Müdürü Gülperi Erkanlı, eylül ayından itibaren yurtdışındaki bazı fuarları hibrit olarak gerçekleştireceklerini ifade etti. Fiziksel fuarların devam ederken aynı zamanda sanal versiyonunun da bulunacağını belirten Erkanlı, “Geliştirilmiş özel modüllerle online olarak tüm dünyadan kayıtlı ziyaretçilerin erişimine açık olacak. Kasımda İstanbul’da gerçekleşecek olan Sirha İstanbul’da da yine bu model üzerinde çalışıyoruz” dedi. Sirha İstanbul Proje Müdürü Gökhan Köksal da restoran, otel ve yiyecek-içecek profesyonellerine yönelik uluslararası nitelikteki organizasyonun bu yılki temasının Kovid-19 sonrası otel restoran ve yiyecek içecek sektörüne yönelik uygulamalardaki değişiklikler, sertifikasyon, temizlik ve hijyen kuralları olacağını kaydetti.



50 bin dolara kadar destek

Geçen ay Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, işbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen sanal ticaret heyeti ve sanal fuarlara katılanlar 50 bin dolara kadar desteklenecek. Karar kapsamındaki işbirliği kuruluşları şöyle sıralanıyor: TİM, TOBB, DEİK, ihracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları, OSB’ler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler.