Fuarlara hasret bitiyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın, “Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız 1 Eylül’den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlanacak” sözleri üzerine açıklama yapan CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, şunları söyledi:



“Pandemi dönemi fuarların ve fuarcılığın başta ihracat olmak üzere ekonomiye yaptığı pozitif etkiyi bir kez daha göstermiş oldu. Fuarların yapılmadığı dönemde yeni normal için hazırlıklarımızı tamamladık. Her türlü tedbirin alındığı fuar alanlarımızın yeniden dolmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.”



Desteklerinden dolayı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a teşekkürlerini de ileten Ceyda Erem, “Fuarlara başlangıcımızı 10-13 Eylül’deki güzellik, kozmetik, medikal estetik cihaz ve ekipmanlarının yer alacağı CNR Beauty ve Wellness Show ile yapacağız. Güzellik fuarıyla açtığımız sezonun güzel geçmesini dileriz” dedi.