BİST1.1250.00EURO8.670.38USD7.310.33ALTIN452.23-4.67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Fuarlara hasret bitiyor
    ABONE OL
    20.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Fuarlara hasret bitiyor

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sonrasında normalleşme adımları devam ediyor.

    Fuarlara hasret bitiyor

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın, “Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız 1 Eylül’den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlanacak” sözleri üzerine açıklama yapan CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, şunları söyledi:

    “Pandemi dönemi fuarların ve fuarcılığın başta ihracat olmak üzere ekonomiye yaptığı pozitif etkiyi bir kez daha göstermiş oldu. Fuarların yapılmadığı dönemde yeni normal için hazırlıklarımızı tamamladık. Her türlü tedbirin alındığı fuar alanlarımızın yeniden dolmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.”

    Desteklerinden dolayı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a teşekkürlerini de ileten Ceyda Erem, “Fuarlara başlangıcımızı 10-13 Eylül’deki güzellik, kozmetik, medikal estetik cihaz ve ekipmanlarının yer alacağı CNR Beauty ve Wellness Show ile yapacağız. Güzellik fuarıyla açtığımız sezonun güzel geçmesini dileriz” dedi.

    İstanbul'da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralıİstanbul Büyükçekmece'de iki grup arasında büyük çaplı kavga çıktı. Uzun namlulu silahlarla ateş açılan kavgada 1 kişi ölürken biri kadın 3 kişi yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okullarda HES’li denetimler başlıyor

    Okullarda HES’li denetimler başlıyor

    Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

    Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

    İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

    İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

    Sanık Kaplan ev hapsine uymamış

    Sanık Kaplan ev hapsine uymamış

    Sıradaki Haber