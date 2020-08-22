Fuarlara sıkı önlem geliyor

Açık alanda düzenlenen fuarlarda 4 metrekarede bir kişi bulunabilecek, sosyal mesafe kuralı kapalı alan fuarlarında ise 10 metrekareye bir kişi olarak uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı ilgili kurum ve kuruluşlara gönderdiği yazısında 1 Eylül 2020 itibarıyla fuar takviminde yer alan fuarların düzenleneceğini belirterek, fuarlarda alınacak önlemleri bildirdi.



Maskesiz giriş yasak



“Açık Alanlarda Düzenlenecek Olan Fuarlarda Alınacak Önlemler Ve Uyulması Gereken Kurallar” yazısına göre, fuar alanında herkes maske kullanacak, alana girişte ateş ölçülecek.

Ateşi 38 derece üzerinde olanların fuara girişine izin verilmeyecek. Fuar girişi ve her stantta el antiseptiği bulundurulacak.Fuar alanında kişi sayısı 4 metrekareye bir kişi olarak sınırlandırılacak.

En az 3 metre mesafe

Stantlar arasında 3 metre mesafe bulunacak, stantların önüne sosyal mesafe işaretleri konulacak. Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları temizlenecek, el kurutma fanı kullanılmayacak.

Kapalı alan fuarlarında ise, her 10 metrekareye bir kişi kuralına uyulacak, yerler toz çıkaran fırçalarla süpürülmeyecek. Asansöre kapasitenin üçte biri kadar kişi binebilecek.

Ziyaretçilerin fuar alanında su haricinde içecek ve yiyecek tüketmesine fuarı işleten kuruluş tarafından kesinlikle izin verilmeyecek.