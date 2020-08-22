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    HaberlerEkonomi Haberleri Fuarlara sıkı önlem geliyor
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    22.08.2020 - 07:00 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

    Fuarlara sıkı önlem geliyor

    Koronavirüs nedeniyle sanal ortama taşınan ticari fuarlar, 1 Eylül’den itibaren açık alan-kapalı alan ayrımı olmaksızın sıkı önlemler altında yeniden başlayacak.

    Fuarlara sıkı önlem geliyor
    MİTHAT YURDAKUL Ankara

    Açık alanda düzenlenen fuarlarda 4 metrekarede bir kişi bulunabilecek, sosyal mesafe kuralı kapalı alan fuarlarında ise 10 metrekareye bir kişi olarak uygulanacak.
    Ticaret Bakanlığı ilgili kurum ve kuruluşlara gönderdiği yazısında 1 Eylül 2020 itibarıyla fuar takviminde yer alan fuarların düzenleneceğini belirterek, fuarlarda alınacak önlemleri bildirdi.

    Maskesiz giriş yasak

    “Açık Alanlarda Düzenlenecek Olan Fuarlarda Alınacak Önlemler Ve Uyulması Gereken Kurallar” yazısına göre, fuar alanında herkes maske kullanacak, alana girişte ateş ölçülecek.

    Ateşi 38 derece üzerinde olanların fuara girişine izin verilmeyecek. Fuar girişi ve her stantta el antiseptiği bulundurulacak.Fuar alanında kişi sayısı 4 metrekareye bir kişi olarak sınırlandırılacak.

    En az 3 metre mesafe

    Stantlar arasında 3 metre mesafe bulunacak, stantların önüne sosyal mesafe işaretleri konulacak. Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları temizlenecek, el kurutma fanı kullanılmayacak.

    Kapalı alan fuarlarında ise, her 10 metrekareye bir kişi kuralına uyulacak, yerler toz çıkaran fırçalarla süpürülmeyecek. Asansöre kapasitenin üçte biri kadar kişi binebilecek.
    Ziyaretçilerin fuar alanında su haricinde içecek ve yiyecek tüketmesine fuarı işleten kuruluş tarafından kesinlikle izin verilmeyecek.

    Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
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