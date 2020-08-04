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    04.08.2020 - 11:05 | | AA

    Futbol kulüpleri temmuzda yatırımcısına kaybettirdi

    Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüpleri, temmuzda yatırımcısına kaybettirdi.

    Futbol kulüpleri temmuzda yatırımcısına kaybettirdi

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkileri dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin hisse performansını etkilemeye devam ediyor.

    AA muhabirinin derlediği verilere göre, dünyanın önde gelen 7 futbol kulübünün 6'sı, geçen ay hisse senedi piyasalarında yatırımcısının yüzünü güldürmedi.

    İngiliz ekibi Manchester United'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanması kulübün hisselerini temmuzda olumlu etkilemeye yeterli olmadı. Manchester United'ın hisseleri, yüzde 11,6 değer kaybetti.

    İtalyan ekibi SS Lazio'nun hisseleri, geçen ay yüzde 5,7 azalış kaydetti. SS Lazio'nun son maçlarında yeşil sahalarda gösterdiği kötü performans hisse performansına da yansıdı.

    Fransız Olympique Lyonnais de temmuzda yatırımcısına yüzde 5,3 kaybettirdi. Söz konusu dönemde Alman ekibi Borussia Dortmund ve İtalyan ekibi Juventus'un hisseleri yüzde 2,9 azalış kaydetti.

    Analistler, Kovid-19'un Borussia Dortmund'un operasyonlarını etkilediğini ve belirsizlikler oluşturduğunu ifade etti.

    Temmuzda Hollandalı AFC Ajax'ın hisseleri yüzde 1,2 kaybettirirken, Portekiz ekibi SL Benfica'nın hisseleri yüzde 2,9 kazandırdı.

    Kulüpler, yılın 7 ayında da yatırımcısına kaybettirdi

    Dünyanın önde gelen 7 futbol kulübü, hisse senedi piyasalarında yatırımcısına ocak-temmuz döneminde kaybettirdi.

    Yıl genelinde kulüplerin Kovid-19 salgını nedeniyle büyük gelir kaybı yaşayacağına dair beklentiler ve liglere ara verilmesi nedeniyle kulüplerin ekonomik kayba uğrayacağına dair öngörüler, kulüplerin hisse performansını olumsuz etkiledi.

    Yılın 7 ayında SL Benfica'nın hisseleri yüzde 36,8, Borussia Dortmund'un hisseleri yüzde 36,3, Manchester United'ın hisseleri yüzde 29,8, AFC Ajax'ın hisseleri yüzde 29,7, Olympique Lyonnais'in hisseleri yüzde 29,4, Juventus'un hisseleri yüzde 28 ve SS Lazio'nun hisseleri yüzde 9,8 değer kaybetti.

    Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ceyhan'dan okulların açılmasıyla ilgili açıklama!Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, dünyayı saran pandemi ile mücadele sürerken Türkiye dahil tüm ülkelerde okulların açılmasına yönelik uygulamaların en zor karar olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ceyhan, "Okullar için açılış tarihi olarak açıklanan tarih konusunda erken diyemiyoruz çünkü geç dediğiniz bir tarihte bundan daha iyi olacağının garantisi yok" dedi.
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