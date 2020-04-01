01.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
G-20 Maliye Bakanları Toplantısı | Kovid-19’a karşı güçlü iş birliği
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında, yeni tip koronavirüsün küresel ticaret ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuklarını bildirdi.
ANKARA Milliyet
Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarının bir kez daha Kovid-19 gündemiyle toplandığına dikkati çekerek, toplantıda, Kovid-19’un küresel ticaret ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını ele aldıklarını belirtti. Bakan Albayrak, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, özellikle Merkez Bankaları arasında güçlü iş birliğinin önemini vurguladıklarını kaydetti.