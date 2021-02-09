MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Gameventure’a kayıt uzatıldı
ABONE OL
09.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Gameventure’a kayıt uzatıldı

Turkcell tarafından oyun kuluçka merkezi Game Factory iş birliğiyle hayata geçirilen Gameventure programının başvuruları yoğun ilgi nedeniyle 26 Şubat’a kadar uzatıldı.

Gameventure’a kayıt uzatıldı

 

Yerli oyun yazılımcılarına hem eğitim hem de fonlanma desteği sağlayan Gameventure programına kısa sürede 1.200’den fazla yazılımcı kayıt yaptırdı. Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, Türkiye’nin global oyun pazarında daha iyi yerlere gelmesi için Gameventure programı aracılığıyla genç yazılımcılara ihtiyaç duydukları tüm desteği vereceklerini söyledi. Demir, “Ülkemizde yetişmiş nitelikli genç yazılımcılarımızın yeteneklerini ortaya çıkarabilmeleri ve yeni iş fırsatları yakalayabilmeleri için başlattığımız Gameventure programı kısa sürede yoğun ilgi gördü. Biz de başvuru süresini 26 Şubat’a kadar uzattık” dedi.

    "Çay içerken" üstündeki çatı iki sokak öteye uçtuBursa'nın Osmangazi ilçesinde, kuvvetli lodostan dolayı bir apartmanın çatısı koparak iki sokak uzağa uçtu. Apartman sakini Mustafa Dilek, olay sırasında binanın çatı katında çay içtiğini söyleyerek,"Vidalar yerinden kopmaya başladı ilk başta. O sırada ellerimi ve yüzümü kapatıp korunmaya çalıştım. Çok korktum. Bir anda rüzgar geldi, kopardı" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aşı olan yaşlılar: Artık çocuklarımızı görebilecek miyiz?

    Aşı olan yaşlılar: Artık çocuklarımızı görebilecek miyiz?

    Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

    Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    İnadına ‘ihlal’

    İnadına ‘ihlal’

    Sıradaki Haber