09.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Gameventure’a kayıt uzatıldı
Turkcell tarafından oyun kuluçka merkezi Game Factory iş birliğiyle hayata geçirilen Gameventure programının başvuruları yoğun ilgi nedeniyle 26 Şubat’a kadar uzatıldı.
Yerli oyun yazılımcılarına hem eğitim hem de fonlanma desteği sağlayan Gameventure programına kısa sürede 1.200’den fazla yazılımcı kayıt yaptırdı. Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, Türkiye’nin global oyun pazarında daha iyi yerlere gelmesi için Gameventure programı aracılığıyla genç yazılımcılara ihtiyaç duydukları tüm desteği vereceklerini söyledi. Demir, “Ülkemizde yetişmiş nitelikli genç yazılımcılarımızın yeteneklerini ortaya çıkarabilmeleri ve yeni iş fırsatları yakalayabilmeleri için başlattığımız Gameventure programı kısa sürede yoğun ilgi gördü. Biz de başvuru süresini 26 Şubat’a kadar uzattık” dedi.
"Çay içerken" üstündeki çatı iki sokak öteye uçtuBursa'nın Osmangazi ilçesinde, kuvvetli lodostan dolayı bir apartmanın çatısı koparak iki sokak uzağa uçtu. Apartman sakini Mustafa Dilek, olay sırasında binanın çatı katında çay içtiğini söyleyerek,"Vidalar yerinden kopmaya başladı ilk başta. O sırada ellerimi ve yüzümü kapatıp korunmaya çalıştım. Çok korktum. Bir anda rüzgar geldi, kopardı" dedi.