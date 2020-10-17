Garanti BBVA Emeklilik’ten rekor

Göçer, son verilere göre BES’ten emekli olanların yüzde 35’inin tek birikimlerinin BES olmasının sistemin önemini ortaya koyduğunu söyledi. Göçer,bugüne kadar 131 bin 513 kişinin sistemde emekli olduğunu belirtirken, 107 bin kişinin de emekli olduğu halde bu hakkını kullanmadığını ve birikim yapmaya devam ettiğini bildirdi. Göçer, kişisel gelirlerin azaldığı bir dönemde tasarruf gayretlerinin BES için umut verici olduğunu da söyledi.