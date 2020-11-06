06.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Garanti belgesinde ‘elektronik’ dönem
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, halen kağıt üzerinde yazılı olarak tüketicilere verilmesi zorunlu olan garanti belgelerinin ve servis fişlerinin artık elektronik ortamda da sunulmasına olanak sağlandığını bildirdi.
Garanti Belgesi, Satış Sonrası Hizmetler, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakan Pekcan, yönetmeliklerde yapılan değişikliklere ilişkin şu bilgileri verdi:
“Yeni dönemde, garanti belgeleri ile ürünün servis istasyonuna teslim edildiğinde verilen teslim belgeleri ve servis istasyonunca düzenlenen servis fişleri kalıcı veri saklayıcısıyla elektronik ortamda tüketicilere verilebilecek. Tüketicinin talep etmesi halinde bu belgelerin yazılı ve basılı olarak verilmesi zorunlu olacak. Elektronik ortamda verilen söz konusu belgelerde imza ve kaşe şartı aranmayacak.”
Pekcan, değişikliğin 1 Ocak 2021’den itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.
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