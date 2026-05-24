Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaGayrimenkul yatırımcılarına yeni dönem! Kar dağıtmayana vergi istisnası yok: Dağıtım şartları Resmi Gazete’de yayımlandı
HaberlerUzmanpara

Gayrimenkul yatırımcılarına yeni dönem! Kar dağıtmayana vergi istisnası yok: Dağıtım şartları Resmi Gazete’de yayımlandı

24.05.2026 - 09:46 | Son Güncellenme:

#Gayrimenkul#Yatırım#Kar

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarını yakından ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, taşınmazlardan elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilmek için kazancın en az yüzde 50’sinin ortaklara kar payı olarak dağıtılması gerekecek.

Gayrimenkul yatırımcılarına yeni dönem Kar dağıtmayana vergi istisnası yok: Dağıtım şartları Resmi Gazete’de yayımlandı

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının taşınmazlardan elde ettikleri kazançlara yönelik kar dağıtım şartları düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Kapılar kilitlendi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Kapılar kilitlendiHaberi Görüntüle

KAR PAYI DAĞITMAYAN İSTİSNADAN YARARLANAMAYACAK

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, fon ve yatırım ortaklıklarının (emeklilik yatırım fonları hariç) taşınmazlardan elde ettikleri kazançlara yönelik istisnadan yararlanabilmeleri için bu kazançların en az yüzde 50'sini belirli bir süre içinde kar payı olarak dağıtma zorunluluğu getirilmişti.

KAZANÇ VE ZARAR HESABINDA DETAYLAR NETLEŞTİ

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, tebliğle, özellikle taşınmaz kazancının net şekilde nasıl hesaplanacağı, ortak genel giderlerin ve amortismanların dağıtımı, zarar durumunda dağıtım şartının nasıl değerlendirileceği hususları örneklerle açıklandı.

Haberin Devamı

Tebliğle kurumlar vergisi istisnalarında kar ve zararların değerlendirilmesine ilişkin de düzenleme yapıldı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Buna göre, belirli bir faaliyete özgülenen istisnalarda ilgili faaliyetler bütün olarak değerlendirilecek, işlem bazlı istisnalarda ise her işlem ayrı ayrı dikkate alınacak. Örneğin, teknoloji geliştirme bölgeleri, serbest bölgeler veya yurt dışı şube kazançları gibi faaliyet esaslı istisnalarda aynı faaliyet kapsamındaki zararlar kazançlarla birlikte değerlendirilecek. Taşınmaz satış kazancı veya iştirak hissesi satış kazancı gibi işlem esaslı istisnalarda her işlem için ayrı değerlendirme yapılacak.

Haberin Devamı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNDE KAFA KARIŞIKLIĞI GİDERİLDİ

Tebliğde, yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulamasında yatırım teşvik belgelerine ilişkin de düzenlemeye gidildi.

Mevcut yasal düzenlemeye göre kanunun ilgili maddesi uyarınca hesaplanan asgari kurumlar vergisinden düşülecek yatırıma katkı tutarlarında 2 Ağustos 2024 tarihi esas alınıyordu. Bu tarihten önce düzenlenen yatırım teşvik belgelerindeki mevcut yatırım tutarları hesaplamada dikkate alınırken, bu tarihten sonraki belgelerde yapılan revizeler sonucunda ortaya çıkan tutar artışları asgari vergi hesabına dahil edilmiyordu.

Haberin Devamı

Tebliğle 2 Ağustos 2024'ten önce yatırım teşvik belgesi alan ancak sonrasında belge revizesi yapan mükelleflerin yaşadığı tereddütler giderildi. Bu kapsamda mükellefler, kanunun ilgili maddesi kapsamında alınmayan vergilerini, 2 Ağustos 2024 öncesindeki yatırıma katkı tutarını dikkate almak veya belgedeki değişimleri yansıtacak şekilde oranlama yapmak suretiyle tespit edebilecek.

Haberin Devamı

Öte yandan, tebliğe geçici vergi uygulamasına ilişkin "dördüncü geçici vergilendirme dönemi" ibaresi eklendi.

Son dakika... Çanakkale'de otobüs devrildi: 46 kişi yaralandı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSon dakika... Çanakkale'de otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı varHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezinde tahliye gerginliği Kapılar kilitlendi
Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Kapılar kilitlendi
Sokakta kurban kesip, atıkları gömene 29 bin 529 TL ceza
Sokakta kurban kesip, atıkları gömene 29 bin 529 TL ceza
‘Kimin öldürdüğü kesin bir şekilde elimdedir’
‘Kimin öldürdüğü kesin bir şekilde elimdedir’
İstanbulun sessiz imparatoru: Profiterol Fransadan tüm dünyaya yüzyılları aşan tatlı bir yolculuk
İstanbul'un sessiz imparatoru: Profiterol! Fransa'dan tüm dünyaya yüzyılları aşan tatlı bir yolculuk
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirCHP’nin tarihi ve bugünün problemi…
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüBilgi, klasik eğitime dönüş, radar tuzağı
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşFonlar önce sattı sonra süpürdü
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluAlbümleri yok konserleri full!
Güldener Sonumut
Güldener SonumutABD ve NATO’nun yeni kuvvet modeli
Mehmet Tez
Mehmet TezCountry yükselişte
Dilara Koçak
Dilara KoçakBir sendromdan fazlası: Kadın bedeninin sessiz sinyali
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaYapay zekâ çağında asıl kazanan kim olacak?
Filiz Aygündüz
Filiz AygündüzŞahane bir anne oğul dayanışması
Belma Akçura
Belma AkçuraDijital mafyanın görünmez kumarhaneleri
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Prof. Dr. Barış ErdoğanNe olacak bu göbeğimiz?
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlundan tahliye dilekçesi
Kılıçdaroğlu'ndan tahliye dilekçesi
Kurban Bayramı’nın ikinci gününde yola çıkacaklar dikkat Birçok noktada trafik tek şeride düştü: İşte kara yollarında durum
Kurban Bayramı’nın ikinci gününde yola çıkacaklar dikkat! Birçok noktada trafik tek şeride düştü: İşte kara yollarında durum
Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde İstanbul’u sis yuttu Köprü gözden kayboldu
Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde İstanbul’u sis yuttu! Köprü gözden kayboldu
Sosyal medyada paylaşınca yakayı ele verdi Tek teker şovunun faturası ağır oldu
Sosyal medyada paylaşınca yakayı ele verdi! Tek teker şovunun faturası ağır oldu