Gayrimenkulde 5’li ‘sağlık’ kriteri

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Çekmeköy projelerini hayata geçirirken bir ‘sağlık kurulu’ oluşturduklarını açıkladı. Daha önce deprem riskinin, konutlarda ‘deprem kriterine’ göre üretimi gerekli kıldığını hatırlatan Yılmaz, şimdi ise Kovid-19 salgınıyla birlikte ‘sağlık kriter’lerinin göz önüne alınması gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda ‘sağlıklı ev’ konseptini oluşturmak için 5 kriter belirlendiğini vurgulayan Yılmaz, kriterlerini şöyle sıraladı:

“1- Binada asansör olacak. Fakat asansöre ihtiyaç duymadan çıkılabilecek yükseklikteki eve sağlıklı ev diyoruz. 2- Mümkünse bahçesi olacak. Bahçe yoksa teras, teras da veremiyorsanız kesinlikle geniş balkona sahip bulunacak. 3- Orman içinde ve geniş bir yeşil alanı sahip olacak. 4- Her dairenin havalandırma sistemi müstakil tasarlanacak. 5- En son deprem yönetmeliğine uygun inşa edilecek.”

58 bin talep aldı

DAP Yapı, Çekmeköy Taşdelen arazisini, Mart 2018’de Emlak Konut GYO’nun ihalesine 1.1 milyar lira ile en yüksek teklifi sunarak almıştı.

Ziya Yılmaz, şehirlerin tasarımı için daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da sık sık yatay mimariyi vurguladığına dikkat çekerken, “Yüksek katlı bina devri bu salgınla beraber tüm dünya için kapandı. Biz sağlık kriterleri konusunda ciddi bir çalışma yaptık. Hekimlerden bir ‘Sağlık Kurulu’ oluşturduk. Pandemi sonrası gayrimenkul anlayışının dünyadaki en önemli örneklerinden birini Çekmeköy’de göreceksiniz” dedi. Yılmaz, projedeki son gelişmelerle ilgili ise, “Ön talep 58 bini aştı. Binaların yüksekliğini zemin+5 kat olarak kurguladık. Otoparı evlerin altına aldık. Çalışma odalarını unutmadık. Bazı evlere yarım odalar ekledik” dedi.

10 bin istihdam

Projede satış fiyatını metrekare bazında 11-12 bin liradan başlatmayı düşündüklerini anlatan Yılmaz, ancak kamu bankaları ve katılım bankalarının yeni konut için uyguladıkları yüzde 0.64 faiz imkanından daha fazla insanın faydalanabilmesi için daha düşük bir fiyata satışa çıkacaklarını belirtti.

Yılmaz ayrıca, 2021 de dahil olmak üzere başlayacakları projelerde 8-10 bin kişilik istihdam oluşturacaklarını dile getirdi.

‘Yeni-eski konuta kredi farkı açılmalı’

Kamu bankaları ve katılım bankaları tarafından tüketici için hazırlanan yeni kredi paketlerini değerlendiren Ziya Yılmaz, şunları söyledi:

“Vade olarak 15 yıl ve 0.64 olarak faiz oranı sektör için çok faydalı. Bu dönemin tüketici açısından çok önemli fırsatlar barındırdığını ve değerlendirilmesini öneriyoruz. Kredi konusunda ayrıca depremden önce yapılan konutlar için kredi verilmemeli diye düşünüyorum. Veya buradaki faiz oranları yeni konut kredisine göre çok daha yüksek uygulanmalı. Emin olun Türkiye, bu süreçte en hızlı toparlanan ülkelerden olacaktır. Sektörü çok iyi bilen biri olarak söylüyorum; bu süreçte fiyat artışı olacağını da düşünmüyorum. 6-7 ay öncesinin sayılarına bakacak olursak, bitmiş olarak 1 milyon, yapımda olan 500 bine yakın konutla toplam 1.5 milyonluk stok var. Abartıldığı gibi bir konut stoku yok. Artık insanlar istedikleri gibi konut bulmakta zorlanacak çünkü yeni üretim çok az.”