Gaziantep'te çiftçilere gübre ve tohum desteği için protokol imzalandı

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Valiliğinde düzenlenen imza törenine, Vali Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan katıldı.

Gül, burada yaptığı konuşmada, kentte birlikte iş yapma kültürünün yüksek olduğunu, Şahinbey Belediyesinin de kendisini bu tür projelerle gösterdiğini belirtti.

Belediyenin, tarım, eğitim ve sosyal belediyecilik anlamında üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını dile getiren Gül, "Dört yıldır yapılan projenin devamı anlamında yeni bir protokol yapıyoruz. Belediyemiz bu proje için 20 milyona yakın bir kaynak ayıracak. Bu tür destekler bu toprakların daha çok işlenmesi ve verimin artması anlamına geliyor. Ayrıca çiftçinin köyünde kalıp doğduğu topraklarda doyması anlamına geliyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Destekler verimi artırıyor

Tahmazoğlu da Şahinbey’de ekilen alanlarda ve elde edilen ürünlerde önemli oranda artış gerçekleştiğini belirterek, pandemi sürecinde tarım ürünlerinin çok stratejik hale geldiğine dikkati çekti.

Şahinbey Belediyesi olarak 4 yıldan bu yana ilçedeki kayıtlı 5 bin 500 çiftçinin tamamını kapsayacak şekilde destek verdiklerini vurgulayan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 6 bin 200 ton arpa ve buğday, 6 bin ton gübre, 14 bin ton yem, 750 bin zeytin, 150 bin fıstık fidanı, 243 aileye 2 bin 751 küçük ve büyükbaş hayvanın yanı sıra birer ton yem desteği, ihtiyacı olan ailelere de ahır desteği sunduk. İmzaladığımız protokolle 2 bin ton arpa, bin 200 ton buğday, bu yıl ilk defa mercimek, yonca, İtalyan çimi desteği vereceğiz. Her yıl 2 bin ton alt gübre desteği veriyorduk bu yıl 2 bin ton da üst gübre desteği de vereceğiz. Böylece gübre desteğimizi yüzde yüz arttırmış olacağız. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün tespitine göre bu desteklerden sonra Şahinbey’de ekilen alanlarda yüzde elli, ürünlerde ise yüzde seksenin üzerinde artış meydana geldi." Konuşmaların ardından katılımcılar iş birliği protokolünü imzaladı.